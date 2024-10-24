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台灣國際人工智慧暨物聯網展　嘉義縣大秀無人機整合實力

▲▼ 台灣國際人工智慧暨物聯網展開幕，無人機專區「Drone Taiwan壯臺灣」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 台灣國際人工智慧暨物聯網展開幕，無人機專區「Drone Taiwan壯臺灣」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年台北國際電子產業科技展與台灣國際人工智慧暨物聯網展（TAITRONICS & AIoT Taiwan）23日至25日在台北南港展覽館1館盛大舉行，23日舉行開幕式，邀請經濟部長郭智輝、總統府資政沈榮津、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、嘉義縣長翁章梁等人出席。

▲▼ 台灣國際人工智慧暨物聯網展開幕，無人機專區「Drone Taiwan壯臺灣」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁率領亞洲無人機AI創新應用研發中心進駐廠商及臺灣無人機產業供應鏈的24家企業參展 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁率領亞洲無人機AI創新應用研發中心進駐廠商及臺灣無人機產業供應鏈的24家企業參展，全面推廣「Drone Taiwan壯臺灣」品牌，期盼在國際供應鏈市場中占一席之地。

外貿協會攜手亞創中心在展覽中設立「Drone Taiwan壯臺灣無人機專區-臺灣無人機暨供應鏈產業展」，邀請國內無人機及關鍵零組件企業參展，成為亮點主題展之一。

▲▼ 台灣國際人工智慧暨物聯網展開幕，無人機專區「Drone Taiwan壯臺灣」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府經濟發展處指出，為配合中央推動無人機產業，縣府成立亞創中心（SPACE CHIAYI）作為無人機發展基地，已有49家產官學研等單位進駐。今年8月成立台灣無人機供應鏈大聯盟，並攜手外貿協會打造「Drone Taiwan壯臺灣」品牌，集結國內78家無人機上中下游廠商加入供應鏈，與經濟部成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」相互輔助，共同提升國機國造能力。

▲▼ 台灣國際人工智慧暨物聯網展開幕，無人機專區「Drone Taiwan壯臺灣」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，這次帶領亞創中心無人機業者參展，展覽中特別設置SPACE CHIAYI展館，讓參觀者看見無人機的多元應用與進步，不僅提高無人機曝光度，也讓民眾更重視無人機產業發展，

翁章梁也說，縣府正持續推動嘉義3大無人機場域，包含太保亞創中心、中科院民雄航太院區，以及正在規劃中的義竹大型無人載具測試場，期望打造最完整的無人機產業聚落，成為台灣與世界接軌的橋梁。

 
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