　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台中清水馬拉松嘉年華登場　2千人齊聚活躍開跑

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、王悉宇／台中報導 

台中市議會議長張清照為推廣全民運動主辦「清水馬拉松嘉年華會」已邁入第七屆，今年有多達2000多人報名，從老到少都有，除最年長75歲之外更有5歲的小選手來參賽，最特別是親子總動員組別數大增，年輕父母推著嬰兒車、或帶幼兒一起跑步，讓健身慢跑成為運動時尚。

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市議會議長張清照說，多運動除了可維持良好體能與健康，還能更快樂；他身兼台中市體育總會理事長，積極培育優秀選手，也鼓勵全民動起來一起強健體魄。（圖／記者游瓊華翻攝）

議長張清照今（26）日清晨5點多就抵達現場，跟著選手們一起做體操暖身，並與運動局長游志祥、清水區長蔡慶生、紫雲嚴主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月、議會祕書長彭乾銘等人一起鳴槍，清水多數里長一早也起床參與，甚至全程跑步。張清照說，雖然公務繁忙，但多年來已養成早睡早起好習慣，也每天快走、小跑步運動；今天他帶頭跑4公里，一路談笑風生，展現平日健身成果。

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清水馬拉松嘉年華會」視障者由陪跑義工一起完成賽程，相當感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年報名非常踴躍，賽程分為42K全馬、21K半馬，與12K、4K等不同賽程，讓所有人都可依自己體力參賽。獎盃更是特別，主辦單位不惜成本，邀請藝術家洪易設計以「馬在跑步」為主題並融入萬聖節的小南瓜等元素，別具童趣，不少選手均表示，「這次獎盃很不一樣，都是為拼得這座獎盃而來的！」

主辦單位指出，清水馬拉松嘉年華會進入第七屆，許多父母帶著孩子參賽，全家一起快樂奔跑；更有年輕媽媽，照顧兩個嬰兒乾脆推著嬰兒車一起前進；視障者由陪跑義工一起完成賽程；沿途義工設置美食補給站，終點的紫雲巖廣場還有芋頭米粉湯、燒賣、等美食；羅姓選手說，這是她參加過馬拉松，食材最豐盛的，真的很像嘉年華會。

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許多父母帶著孩子參賽，全家一起快樂奔跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／大叔闖桃機摔死入境大廳　「從工班面前走過」竟被當空氣

►今年最後一檔！台中旅展同場加映咖啡+酒展　人潮塞爆畫面曝

►周董門票之亂！台中5工程師斜槓當黃牛　狂搶48組序號削33萬

►中鹿客運又出包！司機嗆學生「沒舉手敢上車就踹下去」　下場GG了

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生現身道歉！坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事
便當店食物中毒　60人吃完上吐下瀉
康芮颱風「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天
走鐘獎／琳妲、蕾菈先登場　8萬元禮服渾圓若隱若現
眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎
嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

創新傳播推動地方文化復興　「嘉義式」吸引年輕世代參與

《愛子歸來》台南首映感動全場！　歡迎各界善心公益企業團體支持並踴躍包場

2024台中清水馬拉松嘉年華登場　2千人齊聚活躍開跑

嘉義市績優寺廟表揚 　 黃敏惠親頒感謝狀

竹市全民運代表隊授旗出征　297人參賽20項目全力搶金

嘉榮多語言影音衛教服務上線　守護高齡者、榮民醫療安全

台南400親子嘉年華熱鬧登場　黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備　提升南市消防救災能量

台南佳里扶輪社辦i健康親子嘉年華　捐贈住宅用火災警報器

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

創新傳播推動地方文化復興　「嘉義式」吸引年輕世代參與

《愛子歸來》台南首映感動全場！　歡迎各界善心公益企業團體支持並踴躍包場

2024台中清水馬拉松嘉年華登場　2千人齊聚活躍開跑

嘉義市績優寺廟表揚 　 黃敏惠親頒感謝狀

竹市全民運代表隊授旗出征　297人參賽20項目全力搶金

嘉榮多語言影音衛教服務上線　守護高齡者、榮民醫療安全

台南400親子嘉年華熱鬧登場　黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備　提升南市消防救災能量

台南佳里扶輪社辦i健康親子嘉年華　捐贈住宅用火災警報器

10年前罹乳癌！女腳痛就醫　核磁共振查出：癌細胞轉移骨頭

台鐵新烏日站高中生落軌！司機急剎車　原因超傻眼：看手機失神

4兒子分遺產「不滿這1人也有」　阿嬤狂被情勒！怒吼全捐了

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

上演22分超級逆轉秀　湖人相隔14個賽季再度開季2連勝

遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

「時尚媽咪」Melody秋冬氣血養生茶　超簡單配方輕鬆養顏美容

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

單場99罰球耗近3小時　暴龍主場力退76人奪勝

96自由車聯賽新竹站登場　李廷威拚總冠軍Fulcrum橘衫二連霸

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

長榮大學博士班聘王正坤醫師授課供應鏈管理課程

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

竹市全民運代表隊授旗出征

嘉榮安寧病房慶祝人瑞百歲

黃敏惠頒感謝狀表揚績優寺廟

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

更多熱門

相關新聞

「桃園、台中道安欠佳」地方認為被針對　交通部提數據回應

「桃園、台中道安欠佳」地方認為被針對　交通部提數據回應

桃園市連4個月死亡人數上升、台中市近期大型車事故多，交通部要求在11月行政院道安會報說明，地方官員認為有「被針對」的感覺，質疑中央數字管理標準不一。交通部今表示，統計各縣市交通事故標準，均以該縣市今年與去年同期30日交通事故死亡數據做比較，並無地方所說標準不一的情形。

中鹿客運司機嗆學生「沒舉手敢上車就踹下去」

中鹿客運司機嗆學生「沒舉手敢上車就踹下去」

台中西屯26歲男住宅大樓前車內詭異亡

台中西屯26歲男住宅大樓前車內詭異亡

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

關鍵字：

馬拉松清水台中張清照清水馬拉松嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

NanaQ被分手5天公開內幕！

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面