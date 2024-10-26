2024台中清水馬拉松嘉年華登場　2千人齊聚活躍開跑

▲台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年邁入第七屆。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、王悉宇／台中報導

台中市議會議長張清照為推廣全民運動主辦「清水馬拉松嘉年華會」已邁入第七屆，今年有多達2000多人報名，從老到少都有，除最年長75歲之外更有5歲的小選手來參賽，最特別是親子總動員組別數大增，年輕父母推著嬰兒車、或帶幼兒一起跑步，讓健身慢跑成為運動時尚。

▲台中市議會議長張清照說，多運動除了可維持良好體能與健康，還能更快樂；他身兼台中市體育總會理事長，積極培育優秀選手，也鼓勵全民動起來一起強健體魄。（圖／記者游瓊華翻攝）

議長張清照今（26）日清晨5點多就抵達現場，跟著選手們一起做體操暖身，並與運動局長游志祥、清水區長蔡慶生、紫雲嚴主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月、議會祕書長彭乾銘等人一起鳴槍，清水多數里長一早也起床參與，甚至全程跑步。張清照說，雖然公務繁忙，但多年來已養成早睡早起好習慣，也每天快走、小跑步運動；今天他帶頭跑4公里，一路談笑風生，展現平日健身成果。

▲清水馬拉松嘉年華會」視障者由陪跑義工一起完成賽程，相當感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年報名非常踴躍，賽程分為42K全馬、21K半馬，與12K、4K等不同賽程，讓所有人都可依自己體力參賽。獎盃更是特別，主辦單位不惜成本，邀請藝術家洪易設計以「馬在跑步」為主題並融入萬聖節的小南瓜等元素，別具童趣，不少選手均表示，「這次獎盃很不一樣，都是為拼得這座獎盃而來的！」

主辦單位指出，清水馬拉松嘉年華會進入第七屆，許多父母帶著孩子參賽，全家一起快樂奔跑；更有年輕媽媽，照顧兩個嬰兒乾脆推著嬰兒車一起前進；視障者由陪跑義工一起完成賽程；沿途義工設置美食補給站，終點的紫雲巖廣場還有芋頭米粉湯、燒賣、等美食；羅姓選手說，這是她參加過馬拉松，食材最豐盛的，真的很像嘉年華會。

▲許多父母帶著孩子參賽，全家一起快樂奔跑。（圖／記者游瓊華翻攝）