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台中西屯再傳命案！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

台中西屯死亡案件！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

▲台中市西屯區傍晚再發生命案。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台中市西屯區25日下午驚傳一起死亡案件，大約在下午5點30分左右，有民眾發現一輛車久停路邊，還發現疑似有人在車上於是報警，經警、消人員確認，車內果然有一名26歲的男子倒臥明顯死亡，初步排除外力介入，至於案發經過和死亡原因，目前由第六分局警方進行釐清。

稍早同樣在西屯區，一間百貨公司美食街午間時也驚傳死亡案件，一名50多歲男子與妻子正在美食街內的「鼎泰豐」餐廳用餐，突然因不明原因倒地失去生命跡象，救護人員獲報後趕抵現場，並將男子送往中港澄清醫院急救，最終仍宣告不治。

據《中時新聞網》報導，警方研判，男子可能因心臟血管疾病發作，已報請台中地檢署相驗，據了解，該名50多歲的中年男子過去有主動脈剝離病史，不過詳細事發原因仍待警方釐清。

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