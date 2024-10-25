今年最後一檔！台中旅展同場加映咖啡+酒展　人潮塞爆畫面曝

▲2024台中秋季旅展登場，一早就湧入大批民眾搶便宜。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2024年台中最後一場旅展登場！ATTA台中國際旅展在今（25）日至28日於台中國際展覽館盛大登場，集結旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等共260個攤位展出，搶攻年底春節、寒假商機；同時間館內還有品酒生活節、精品咖啡展等，上午開幕現場湧入大批消費者，想要搶便宜。

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▲旅天下聯合國際旅行社祭出「週週搶購」、「清倉」、「早鳥預購最高折2萬」三大優惠，購買「日本花卷團體商品」並完成出發還可抽iPhone 16。（圖／記者游瓊華攝）

主辦單位表示，展場共分13家五星品牌飯店與餐飲集團區、指標旅行社、親子旅館及台灣遊樂園區，還有日本東北館及四國館，縣市政府與風管處、菲律賓觀光及遊學主題館等七大展區。另外，35家旅行社參加也創新高，包括可樂旅遊、五福旅遊及旅天下等。

▲同場加映還有台中國際品酒生活節，推廣台中在地好酒。（圖／記者游瓊華攝）



同場加映還有台中國際品酒生活節，推廣台中在地好酒，包含安貝斯ABAS(大安甘醇釀酒故事館)、雅啤精釀啤酒、彩和酒業、太平酒莊、東方源精釀啤酒、品醋迷、酋享酒室、舜堂萊嘉及賀木堂等9家酒莊參展，將大安、大肚、太平、后里、外埔等區域的地酒呈現給各位酒迷們品鑑。

館內也首度推出食酒風格市集，邀集眾多知名廠商包括裕元花園酒店、台中長榮桂冠酒店、全國大飯店、一頭牛燒肉、米其林必比登推介－淇里思印度餐廳、八曜和茶、SAVIA、入厝、琪樂薇、怎麼沒吃過、雪諾義式冰淇淋、菠羅先生冰火菠蘿油等業者，在逛展之餘，也可以一飽口福。

▲第一屆「台中國際精品咖啡展」今天同時在台中國際展覽館熱鬧展開。（圖／記者游瓊華攝）



除了美酒，第一屆「台中國際精品咖啡展」今天同時在台中國際展覽館熱鬧展開，邀請到豆超、歐克佬、勁香等近50家咖啡知名品牌聯合參展，從咖啡生熟豆、咖啡設備、咖啡代工到咖啡課程等一條龍服務，還有國際級咖啡講師來台開講，與咖啡愛好者們交流。



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