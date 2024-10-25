獨／大叔闖桃機摔死入境大廳　「從工班面前走過」竟被當空氣

▲桃園機場第二航廈又出事，日前才發現大漏水，現在相同地點再傳有民眾自高空墜落送醫不治。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／桃園報導

桃園機場今天凌晨3、4點發生離譜命案，一名41歲邱姓男子從超過15公尺高的施工鋼架摔落，倒臥在第二航廈入境大廳一櫃台旁，雖然當時沒有遊客經過，但不少桃機工作人員、清潔人員聽到巨大聲響，看見男子血染桃機，趕緊報案。離譜的是，男子闖入施工區域，「還從工班面前走過」，身上沒有防護措施，竟然沒人發現異狀，最後從高處摔落，送醫不治。

桃機近年狀況百出，「小有雨滴落下；大有人體墜落」，不僅入境大廳及貴賓室漏水，還發生高空作業車侵入軌道，導致航廈接駁車撞上；甚至有工人穿破天花板，從天而降，掛在半空中，到凌晨民眾闖入貓道(工作走道)，結果從高空鋼架摔下死亡案件。一件件都凸顯桃機對外監督包商不周，對內則有內部管理疏失問題。

據悉，男子闖入時，還從工班面前經過，但身上沒有任何安全防護措施，甚至還走進應該要上鎖的維修通道，到出事之前都也無人發現異狀。

對此，桃機回應，該男子今(25)日凌晨3時22分時，未經現場電梯檢修作業中三菱電機工作人員的許可，於工作人員撤場時，趁隙逕自從4樓電梯廳非管制區進入有門鎖的維修通道，不久後自4樓維修通道墜落至3樓出境大廳地面。機場公司對於合約商違反作業規定追究責任，同時進行內部檢討，並配合警方後續調查。

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