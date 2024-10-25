科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

記者白珈陽、鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中自然科學博物館今天（25日）下午發生員工墜樓，科博館長焦傳金受訪指出，從生命科學廳4樓墜落至地下室一樓的，是一名50歲的李姓資深員工，發生憾事，全體員工非常難過惋惜，將會協處家屬處理後事。目擊現場狀況的驗票人員說，當下聽到撞擊聲時，以為是重物掉落，沒想到接下來傳出遊客、工作人員的驚叫聲，才發現墜落的是人。

▲科博館長焦傳金稍早受訪。（圖／記者白珈陽攝）



台中市消防局今天下午1時接獲報案，指科博館內有創傷救護案件，派遣中港及專責分隊，共2車4人前往救援，到場發現1名男子從高處墜落至地下室樓梯間，頭骨破裂當場失去生命跡象，送往中國附醫搶救仍宣告不治。

科學博物館長焦傳金表示，博物館在今天下午1點鐘左右接獲通報，發現是科博館生命科學廳發生墜樓事件，經查發現是本館同仁墜樓身亡。該名同仁工作上一直是表現優異，館方持續關注他的狀況，但仍發生不幸，館方及同仁均感難過與惋惜。

▲焦傳金指出，案件發生地點為生命科學廳樓上墜落至地下室。（圖／記者白珈陽攝）



焦傳金指出，案件發生地點為生命科學廳，4樓設有門禁，只准許相關研究人員進入，一般民眾無法進入。據了解，死者李男在科博館任職研究人員，工作逾20年，相當資深。焦傳金說，後續會協助家屬處理後事，並安撫館內同仁心情。

1名目擊現場的驗票人員表示，當下聽到很大聲的碰撞聲，「第一反應不會想到是人，以為是有人在搬東西掉下來，是很重的聲音」，隨後聽到遊客、工作人員的尖叫聲，才發現是人。

▲驗票人員表示，當下聽到很大聲的碰撞聲，「第一反應不會想到是人，以為是有人在搬東西掉下來，是很重的聲音」，隨後聽到遊客、工作人員的尖叫聲。（圖／記者白珈陽攝）



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