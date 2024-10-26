周董門票之亂！台中5工程師斜槓當黃牛　狂搶48組序號削33萬

記者游瓊華／台中報導

全台掀起周杰倫演唱會黃牛票之亂！台中市刑大也偵破黃牛集團，5名工程師在門票開賣當天涉嫌使用搶票機器人程式，用以不當方式大量搶票，取得48組序號，再加價轉售，最高加價1萬5000元，警方除了查到周杰倫門票序號之外，還赫見已經集團搶到手的陶喆演唱會門票。

▲全台掀起周杰倫演唱會黃牛票之亂，台中警方也宣布破獲黃牛集團，一舉逮到5名工程師。（圖／民眾提供）



▲周杰倫演唱會門票開賣當天，有工程師為躲避查緝，窩在網咖搶票，仍被警方查獲。（圖／民眾提供）



警方在周杰倫演唱會門票開賣前，就掌握曾擔任工程師、目前無業的劉姓男子等5人，年紀在26歲到31歲之間，他們事前透過各個平台宣傳可搶票，每張票加價2500元到1萬5000元之間，並先收取全額費用，共已收取33萬。

搶票當天，5人有的在網咖、有的在家搶票，警方兵分多路，一舉將5人查獲到案，並查扣票券、手機、桌機、筆電等證物。

▲不僅周杰倫，警方還發現黃牛集團搶到的陶喆、張學友等巨星演唱會門票。（圖／民眾提供）



專案小組發現，工程師除了利用搶票程式搶購周杰倫演唱會共48張外，還利用搶票機器人搶購另一名天王陶喆及各國藝人演唱會，經計算不法獲利約新台幣33萬元，全案警詢後將依違反文化創意產業發展法，移送台中地檢署偵辦。

有趣的是，專案小組發現，其中一名工程師為了躲避查緝，跑到網咖搶票，警方走進網咖時，發現整個網咖人滿為患，當搶到周杰倫演唱會票券時，民眾更是群起歡呼鼓掌，猶如中了樂透彩一般，讓人驚嘆周杰倫魅力。