上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

▲全台上周交通事故A1類死亡38人，創下7月以來每周新高。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部今（25日）公布全台每周交通事故死亡統計，上周A1類死亡38人，創下7月以來每周新高，新北市死亡6人最多，其次為台北市及雲林縣各4人；桃園市連續4個月交通死亡事故皆比去年增加，台中市近年發生多起大型車事故，兩市首長11月份將首度到行政院道安會報做報告。

交通部公布10月12日至18日交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為38人，行人死亡6人，最多縣市為新北市6人、台北市4人、雲林縣4人、屏東縣4人；行人死亡為新北市3人、彰化縣1人、雲林縣1人、嘉義縣1人。

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1月1日至10月18日累計整體死亡1345人，最多前4名為桃園市137人、台南市127人、新北市122人、屏東縣110人；行人死亡最多前五名為桃園市19人、新北市17人、台中市17人、高雄市14人、台南市13人。

交通部也公布截至10月23日民眾通報工程改善件數，10月17日至23日通報成案件數新增58件，各縣市完成141件，累計從1月1日至10月23日通報成案件數1224件，各縣市完成871件。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良說，上上周交通事故死亡34人，上周交通死亡38人，創7月以來每周新高，台南市從9月底開始到目前為止增加比較多，桃園市及台中市在行人死亡相較其他縣市也比較嚴重。

她說，交通部道安提升行動小組目前輔導過6個縣市，包括桃園、新竹、台中、南投等縣市，行政院每3個月召開一次道安會報，邀請縣市來報告道安績效作為，高雄市去年道安表現績效不錯，4月到行政院報告相關作為。

劉俐良提到，桃園市今年發生連續4個月交通死亡事故皆比去年增加的趨勢，台中市近年發生多起大型車事故，引發國人關注，因此行政院11月份召開道安會報，兩市首長列席報告說明後續改善方案。