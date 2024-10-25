　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

▲▼賓士車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全台上周交通事故A1類死亡38人，創下7月以來每周新高。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部今（25日）公布全台每周交通事故死亡統計，上周A1類死亡38人，創下7月以來每周新高，新北市死亡6人最多，其次為台北市及雲林縣各4人；桃園市連續4個月交通死亡事故皆比去年增加，台中市近年發生多起大型車事故，兩市首長11月份將首度到行政院道安會報做報告。

交通部公布10月12日至18日交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為38人，行人死亡6人，最多縣市為新北市6人、台北市4人、雲林縣4人、屏東縣4人；行人死亡為新北市3人、彰化縣1人、雲林縣1人、嘉義縣1人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1月1日至10月18日累計整體死亡1345人，最多前4名為桃園市137人、台南市127人、新北市122人、屏東縣110人；行人死亡最多前五名為桃園市19人、新北市17人、台中市17人、高雄市14人、台南市13人。

交通部也公布截至10月23日民眾通報工程改善件數，10月17日至23日通報成案件數新增58件，各縣市完成141件，累計從1月1日至10月23日通報成案件數1224件，各縣市完成871件。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良說，上上周交通事故死亡34人，上周交通死亡38人，創7月以來每周新高，台南市從9月底開始到目前為止增加比較多，桃園市及台中市在行人死亡相較其他縣市也比較嚴重。

她說，交通部道安提升行動小組目前輔導過6個縣市，包括桃園、新竹、台中、南投等縣市，行政院每3個月召開一次道安會報，邀請縣市來報告道安績效作為，高雄市去年道安表現績效不錯，4月到行政院報告相關作為。

劉俐良提到，桃園市今年發生連續4個月交通死亡事故皆比去年增加的趨勢，台中市近年發生多起大型車事故，引發國人關注，因此行政院11月份召開道安會報，兩市首長列席報告說明後續改善方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／統一獅G5沒退路　先發打線調整出爐
人氣韓偶像當兵前「霸氣認愛」　拍戲愛上小5歲女星
快訊／「食藥署女神」被爆酒店兼職　記1大過2小過
快訊／7縣市豪大雨特報　下到晚上
總統國情報告及答詢、反質詢、藐視國會罪　均遭宣告違憲
20歲軍人騎重機慘死　擬增設測速桿、區間測速
快訊／羈押58天！京華城案唯一停押被告　500萬交保快步離開
科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台9丁線和中路段傍晚5點搶通　蘇花改首度開放機車、大貨車行駛

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

「食藥署女神」被爆酒店兼職　出入不當場所「記1大過2小過處分」

快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

全台第2個「環境公益信託」成立　守護石虎棲息環境

狂風暴雨摧殘！「天母搞什麼鬼」帳篷全毀了　草地都爛泥巴

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

差30歲「母子親完才上班」　鄰居撞見1幕：是我跟不上時代嗎

男友「越南極樂行」爽玩5天4夜！她見摟妹照崩潰：還是很愛他

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

台9丁線和中路段傍晚5點搶通　蘇花改首度開放機車、大貨車行駛

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

「食藥署女神」被爆酒店兼職　出入不當場所「記1大過2小過處分」

快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

全台第2個「環境公益信託」成立　守護石虎棲息環境

狂風暴雨摧殘！「天母搞什麼鬼」帳篷全毀了　草地都爛泥巴

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

差30歲「母子親完才上班」　鄰居撞見1幕：是我跟不上時代嗎

男友「越南極樂行」爽玩5天4夜！她見摟妹照崩潰：還是很愛他

台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽10／25登場　8百明日之星競技

大谷翔平獲美媒選為年度最佳球員　今年首次擊敗法官賈吉

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

福斯「電動越野車品牌」2新車亮相！續航563km、售價壓在192.3萬內

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

住礁溪溫泉旅館每人1026起　送早餐吃到飽、12歲以下免費住

長輩給力！　20~25歲大學生買房人數增「創5年新高」

快訊／統一獅G5沒退路　陳鏞基、胡金龍重回先發打線

釋憲結果「對行政官員呵護備至」　黃國昌酸：給了免死金牌

低碳永續家園評等認證竹市參與率達100%　茄苳里奪「銀級」認證

驚！他騎機車徒手抓活蛇趴趴走　超狂畫面曝

生活熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

康芮颱風「各國路徑」預測曝　賈新興：觀察與潭美彼此影響

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」全因這1事

與潭美颱風同在低壓帶「康芮不一定往北」　粉專曝侵台機率

更多熱門

相關新聞

即／台中科博館內驚傳男子墜樓　送醫不治

即／台中科博館內驚傳男子墜樓　送醫不治

台中知名親子景點科學博物館今天（25日）下午1點，驚傳男子在館內墜樓，當場沒有生命跡象。據悉，男子墜落地點是在生命科學廳，現場民眾及工作人員發現後，趕緊將人送往中國附醫救治，但仍宣告不治。事發原因還有待進一步釐清；至於男子是科博館同仁還是一般遊客，館方正在確認中。

寧法拍、不賣房還債？　機捷特區新屋二拍底價「比行情還低」

寧法拍、不賣房還債？　機捷特區新屋二拍底價「比行情還低」

即／百貨公司吃鼎泰豐　台中男突失去呼吸心跳

即／百貨公司吃鼎泰豐　台中男突失去呼吸心跳

男酒駕逃逸警逮人　短褲妹急喊：不好意思

男酒駕逃逸警逮人　短褲妹急喊：不好意思

遊民闖桃機！摔落第二航廈5樓高工作道慘死

遊民闖桃機！摔落第二航廈5樓高工作道慘死

關鍵字：

交通死亡道安會報桃園台中

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面