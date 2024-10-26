「桃園、台中道安欠佳」地方認為被針對　交通部提數據回應

▲桃園、台中市道安表現欠佳，交通部要求11月在行政院道安會報說明。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園市連4個月死亡人數上升、台中市近期大型車事故多，交通部要求在11月行政院道安會報說明，地方官員認為有「被針對」的感覺，質疑中央數字管理標準不一。交通部今表示，統計各縣市交通事故標準，均以該縣市今年與去年同期30日交通事故死亡數據做比較，並無地方所說標準不一的情形。

交通部昨舉行每周道安說明會，公布各縣市上一周交通事故死亡人數，並提及桃園市因連續4個月交通事故死亡攀升，經交通部道安提升行動小組協助輔導未見改善，台中市近期發生大型車事故多引起國人關注，因此安排11月到行政院中央道安會報說明。

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桃園及台中市政府的官員對於交通部提出質疑，地方官員說，過去交通部統計事故死亡人數，是以30日死亡人數為主，桃園被點名死亡人數增加卻是用24小時的死亡人數；另外，警政署統計治安或交通事故，採每10萬人發生數，交通部只看發生數字，忽略城市規模、人數不同，單純比較數字，無助於發現問題。

▲交通部每周公布交通事故統計 。（資料照／記者李姿慧攝）

對此，交通部今發布新聞稿表示，為與國際接軌，統計交通事故以30日死亡人數為主，為避免交通事故死傷，積極投入進行道安改善刻不容緩，故參酌A1死亡人數（24小時內死亡，其粗估資料可即時更新至2個星期前）以進行即時警示，並達到提醒之目的。

交通部強調，一般而言，A1死亡人數與30日死亡人數呈正向關係，故透過A1數字可即時提供道安是否有惡化情形警訊，以即時加強道安防制作為。統計各縣市交通事故標準，均以該縣市今年與去年同期30日交通事故死亡數據做比較，並無地方所說標準不一的情形。

另外，管考時發現，桃園市今年1至7月累計30日死亡人數為166人、較去年同期增加34人，為死亡人數增加最多縣市，且連續4個月30日死亡人數較去年同期增加，今年4、5、6、7月之30日死亡人數分別為20人（較去年同期增加3人)、21人（較去年同期增加2人）、20人（較去年同期增加7人）、37人（較去年同期增加19人）。

交通部進一步指出，參考該縣市A1死亡人數於1月1日至10月18日死亡人數為135人，亦為死亡數最多之縣市。由於縣市對轄區內環境、交通事故狀況問題最為熟悉，規劃縣市各項改善作為，請其至中央道安會報會議中進行說明。

交通部說，近期台中市發生大客車撞死行人案件，引發各界關注，針對重大事故亦要求到院進行說明改善作為，期望透過中央部會、地方及專家學者給予改善建議及協助。交通部強調，道安改善需要有賴中央、地方政府攜手一起努力合作改善。