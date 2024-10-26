　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

▲▼2024池上秋收稻穗藝術節，再度由三金典禮製作人陳鎮川為藝術節操刀，首度邀請許富凱、田馥甄開唱。（圖／記者林育綾攝）

▲2024池上秋收稻穗藝術節，首度邀請許富凱、田馥甄開唱，今26日舉行演前記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

「2024池上秋收稻穗藝術節」將於10月26日至27日正式舉行，昨日率先舉行鄉親場演出。今年特別邀請歌手田馥甄、許富凱在「最美天然舞台」開唱，由於颱風外圍雲系影響，彩排時許富凱跟工作人員一起緊抓雨棚，怕它飛走，田馥甄甚至對天空大聲吶喊。許富凱今（26）日也說，希望接下來演出都能「負負（富馥）得正」一切順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「池上秋收稻穗藝術節」被許多歌手讚為是「最美又最有挑戰的舞台」。（圖／2022年畫面，台灣好基金會提供）

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第16年，今年再度由三金典禮製作人陳鎮川為藝術節操刀，更首度邀請金曲獎最佳華語女歌手田馥甄、最佳台語男歌手許富凱，登上這片金黃稻浪舞台開唱；還有長濱國中「海子樂團」將吟唱阿美族古調。

由於舞台搭建在金黃稻浪上，四面八方都是花東縱谷，還有天然的風、鳥，更以自然天光為燈光，過去被許多歌手稱為是「最美舞台」，但也是「最有挑戰的舞台」。因強風吹拂，歌手周蕙甚至曾說「比星光大道這類的魔王關卡都還要難」。

這次因為受到颱風外圍雲系影響，池上也不時受到風雨侵襲。10月25日鄉親們更先對天祭祀祈福，祈福過後，天空瞬間展露彩虹，讓所有工作人員和鄉親看了也驚訝展露笑容，明白「老天爺聽到我們的聲音了」、「相信接下來不論是什麼天氣，都是最好的安排」。

▲▼許富凱、陳鎮川出席「2024池上秋收稻穗藝術節」記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲許富凱、陳鎮川出席「2024池上秋收稻穗藝術節」記者會時，分享彩排緊抓雨棚。（圖／記者林育綾攝）

今（26）日上午舉行演出前記者會，陳鎮川透露，前天總彩排時，他第一次看到歌手一邊跟工作人員一起抓著雨棚，一邊唱，深怕雨棚飛走，那個人就是許富凱。

陳鎮川說，他還看田馥甄在雨中，唱到一半對天吶喊，「請問我還要繼續唱嗎？」笑說期待接下來正式演出，兩位歌手加乘能帶來「負負（富馥）得正」的效果。

▲▼2024池上秋收稻穗藝術節，再度由三金典禮製作人陳鎮川為藝術節操刀，首度邀請許富凱、田馥甄開唱。（圖／記者林育綾攝）

▲許富凱分享池上鄉親對他超熱情，還有隔壁阿姨要請他喝雞酒。（圖／記者林育綾攝）

許富凱也在記者會搶先亮相，分享來到池上充分感受鄉親的熱情，昨天晚上甚至有隔壁阿姨要請他喝「雞酒」，他說，「不行啦，我明天還要唱歌！」結果對方就從家裡拿了3顆釋迦請他吃，讓許富凱感到窩心，也說「希望接下來兩天負負得正，會有好天氣」。

▲▼2024池上秋收稻穗藝術節，再度由三金典禮製作人陳鎮川為藝術節操刀，首度邀請許富凱、田馥甄開唱。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024池上秋收稻穗藝術節」將在10月26日、27日正式登場。（圖／記者林育綾攝）

被稱為「池上土地公」的池上鄉文化藝術協會理事長梁政賢說，池上秋收藝術節從第一場300人，到現在2500人，從16年前台灣好基金會一路攜手相伴，吸引一波波的旅人來到池上，想起來是很不可思議的事，也因為有各界貴人、四面八方的人來幫助池上，還有池上鄉親的團結，才能成就這件事，證明了文化藝術真的翻轉了池上、讓池上有飯吃。

梁政賢說，不僅是文化藝術進入池上，今年也要將「農村醫療」導入池上，因為正如各界看到的，池上每一片金黃色稻田背後，都有辛苦的農民在栽種，但這裡的醫療還有很大的進步空間，農民職業傷害包括骨骼損傷、肩頸痠痛問題，長期都是「忍耐」居多，很少去看醫生，因為交通因素或子女不在身邊，到台東市或其他市區求診，往往就要花上一整天。

台灣好基金會董事長柯文昌說「池上是我的第二個家」，每次回來，鄉親們的笑容和問候，讓人感到溫暖，重新充電。池上秋收稻穗藝術節，更是每年最重要的慶典，四面八方的來客讓池上滿溢熱情與活力，也呼應池上鄉親辛苦有成，一起歡慶豐收。

但受到地震、颱風的影響，過去數個月花東的旅遊與產業都受到衝擊，柯文昌除了感謝大家到池上參加秋收，也鼓勵大家，「多安排去花東旅行，以行動支持花蓮和台東。」

▲「池上秋收稻穗藝術節」每年動員超過300位志工。（圖／資料畫面，台灣好基金會提供）

池上秋收以藍天山嵐為幕、金色稻浪襯景，萬千氣象，對演出者與觀眾都是獨一無二的特別經驗。每年秋收超過300名志工池上總動員，讓到訪的旅人感受到池上保有的環境、人文、藝術之美。

你可能也想看

讚池上是最美舞台！周華健撩粉絲好「米」還曝羨慕伍佰：今天贏了

許富凱池上開唱「狼狽畫面曝光」　他笑：出道14年第一次遇到

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了
MVP三連星誰被敬遠都不怕　弗里曼：這就是我們打線最強之處
日電器大廠突宣布破產　2000員工「當場解雇」
快訊／家寧Andy證實分手！　眾量級YT停更
NanaQ被分手5天公開內幕！　前男友：遇到我算你倒霉
金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　他痛哭走出靈堂
故意四壞後慘遭滿貫轟！　洋基教頭：想要左投對決...
大谷翔平22分鐘超速返家！　準備第二戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

30歲女求介紹「180cm百萬年薪男」　他開酸配不上！兩派吵翻

橘子藏身日本2個月！謝龍介曝「最怕1狀況發生」：那就慘了

高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

「食藥署女神」出入酒店遭記過　邱泰源要公務同仁謹守本分

全球人口破81億驚呆她！全場「嘆1現象」更可怕：不想待在台灣

看周杰倫方法+1！104列大巨蛋職缺　狂收履歷數曝光

《黑白大廚》症候群！生意太好飲食不正常　50歲廚師三高全中

康芮颱風下周一北轉「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

30歲女求介紹「180cm百萬年薪男」　他開酸配不上！兩派吵翻

橘子藏身日本2個月！謝龍介曝「最怕1狀況發生」：那就慘了

高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

「食藥署女神」出入酒店遭記過　邱泰源要公務同仁謹守本分

全球人口破81億驚呆她！全場「嘆1現象」更可怕：不想待在台灣

看周杰倫方法+1！104列大巨蛋職缺　狂收履歷數曝光

《黑白大廚》症候群！生意太好飲食不正常　50歲廚師三高全中

康芮颱風下周一北轉「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

中梵主教任命協議延長後　北京助理主教甄雪斌上任

嘉義市績優寺廟表揚 　 黃敏惠親頒感謝狀

傳中國駭客侵美電信業　鎖定賀錦麗、川普陣營手機

MVP三連星誰被敬遠都不怕　弗里曼：這就是我們打線最強之處

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

月底了還沒發薪！日電器大廠突宣布破產　2000員工被「當場解雇」

WS史上首支再見滿貫砲　道奇首戰向對手說再見奪冠率8成9

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」

週末很夏天　雙颱侵台機率曝

嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

5生肖年底前大翻身「名利雙收」

男友狂繁借錢！男友父來電她才知被騙

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

忙搶周董票「公司頭獎30萬掰了」　他大崩潰

汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

全球人口破81億驚呆她　全場「嘆1現象」更可怕

更多熱門

相關新聞

許富凱池上開唱「狼狽畫面曝」：出道14年第一次遇到

許富凱池上開唱「狼狽畫面曝」：出道14年第一次遇到

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第16屆，由金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱將在今、明兩天於池上天堂路開唱，前幾天雖然天氣不佳，許富凱前天總彩時更頂著強烈風雨，還幫忙扶著雨棚的模樣超克難，但今池上不僅不再下雨，甚至太陽也出來露臉，今早的記者會上，許富凱笑說出道14年來從沒遇過這狀況，也擔心麥克風聲音會散掉，「我只覺得說這到底要怎麼唱，之前好像沒這麼大的風雨狀況，可能就是大自然用最熱情的方式迎接，就隨它去吧！」

專訪／于子育出道44年「首演酒店媽媽桑」

專訪／于子育出道44年「首演酒店媽媽桑」

金鐘59公布11組表演嘉賓

金鐘59公布11組表演嘉賓

楊繡惠淚控徐乃麟

楊繡惠淚控徐乃麟

許富凱、田馥甄10月台東開唱　他卻暴瘦還要吃藥

許富凱、田馥甄10月台東開唱　他卻暴瘦還要吃藥

關鍵字：

2024池上秋收稻穗藝術節許富凱田馥甄台灣好基金會

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

NanaQ被分手5天公開內幕！

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

道奇球迷沒收洋基致勝轟　秒後悔閃了

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面