許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

▲2024池上秋收稻穗藝術節，首度邀請許富凱、田馥甄開唱，今26日舉行演前記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

「2024池上秋收稻穗藝術節」將於10月26日至27日正式舉行，昨日率先舉行鄉親場演出。今年特別邀請歌手田馥甄、許富凱在「最美天然舞台」開唱，由於颱風外圍雲系影響，彩排時許富凱跟工作人員一起緊抓雨棚，怕它飛走，田馥甄甚至對天空大聲吶喊。許富凱今（26）日也說，希望接下來演出都能「負負（富馥）得正」一切順利。

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▲「池上秋收稻穗藝術節」被許多歌手讚為是「最美又最有挑戰的舞台」。（圖／2022年畫面，台灣好基金會提供）

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第16年，今年再度由三金典禮製作人陳鎮川為藝術節操刀，更首度邀請金曲獎最佳華語女歌手田馥甄、最佳台語男歌手許富凱，登上這片金黃稻浪舞台開唱；還有長濱國中「海子樂團」將吟唱阿美族古調。

由於舞台搭建在金黃稻浪上，四面八方都是花東縱谷，還有天然的風、鳥，更以自然天光為燈光，過去被許多歌手稱為是「最美舞台」，但也是「最有挑戰的舞台」。因強風吹拂，歌手周蕙甚至曾說「比星光大道這類的魔王關卡都還要難」。

這次因為受到颱風外圍雲系影響，池上也不時受到風雨侵襲。10月25日鄉親們更先對天祭祀祈福，祈福過後，天空瞬間展露彩虹，讓所有工作人員和鄉親看了也驚訝展露笑容，明白「老天爺聽到我們的聲音了」、「相信接下來不論是什麼天氣，都是最好的安排」。

▲許富凱、陳鎮川出席「2024池上秋收稻穗藝術節」記者會時，分享彩排緊抓雨棚。（圖／記者林育綾攝）

今（26）日上午舉行演出前記者會，陳鎮川透露，前天總彩排時，他第一次看到歌手一邊跟工作人員一起抓著雨棚，一邊唱，深怕雨棚飛走，那個人就是許富凱。

陳鎮川說，他還看田馥甄在雨中，唱到一半對天吶喊，「請問我還要繼續唱嗎？」笑說期待接下來正式演出，兩位歌手加乘能帶來「負負（富馥）得正」的效果。

▲許富凱分享池上鄉親對他超熱情，還有隔壁阿姨要請他喝雞酒。（圖／記者林育綾攝）

許富凱也在記者會搶先亮相，分享來到池上充分感受鄉親的熱情，昨天晚上甚至有隔壁阿姨要請他喝「雞酒」，他說，「不行啦，我明天還要唱歌！」結果對方就從家裡拿了3顆釋迦請他吃，讓許富凱感到窩心，也說「希望接下來兩天負負得正，會有好天氣」。

▲「2024池上秋收稻穗藝術節」將在10月26日、27日正式登場。（圖／記者林育綾攝）

被稱為「池上土地公」的池上鄉文化藝術協會理事長梁政賢說，池上秋收藝術節從第一場300人，到現在2500人，從16年前台灣好基金會一路攜手相伴，吸引一波波的旅人來到池上，想起來是很不可思議的事，也因為有各界貴人、四面八方的人來幫助池上，還有池上鄉親的團結，才能成就這件事，證明了文化藝術真的翻轉了池上、讓池上有飯吃。

梁政賢說，不僅是文化藝術進入池上，今年也要將「農村醫療」導入池上，因為正如各界看到的，池上每一片金黃色稻田背後，都有辛苦的農民在栽種，但這裡的醫療還有很大的進步空間，農民職業傷害包括骨骼損傷、肩頸痠痛問題，長期都是「忍耐」居多，很少去看醫生，因為交通因素或子女不在身邊，到台東市或其他市區求診，往往就要花上一整天。

台灣好基金會董事長柯文昌說「池上是我的第二個家」，每次回來，鄉親們的笑容和問候，讓人感到溫暖，重新充電。池上秋收稻穗藝術節，更是每年最重要的慶典，四面八方的來客讓池上滿溢熱情與活力，也呼應池上鄉親辛苦有成，一起歡慶豐收。

但受到地震、颱風的影響，過去數個月花東的旅遊與產業都受到衝擊，柯文昌除了感謝大家到池上參加秋收，也鼓勵大家，「多安排去花東旅行，以行動支持花蓮和台東。」

▲「池上秋收稻穗藝術節」每年動員超過300位志工。（圖／資料畫面，台灣好基金會提供）

池上秋收以藍天山嵐為幕、金色稻浪襯景，萬千氣象，對演出者與觀眾都是獨一無二的特別經驗。每年秋收超過300名志工池上總動員，讓到訪的旅人感受到池上保有的環境、人文、藝術之美。