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讚池上是最美舞台！周華健撩粉絲好「米」還曝羨慕伍佰：今天贏了

▲▼「2022池上秋收稻穗藝術節」，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。（圖／台灣好基金會提供）

▲周華健在池上秋收藝術節開唱，提到這是自己唱過最美的舞台。（圖／台灣好基金會提供）

記者林育綾／台東報導

台東池上今年9月受到強震影響，交通受阻，也造成觀光人潮一度歸零；不過一年一度的「2022池上秋收稻穗藝術節」今（29）日仍如期舉行，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。其中周華健不但稱讚池上是自己唱過「最美的舞台」，還透露以前很羨慕伍佰在表演時「自備電風扇」的想法，不過今日池上秋收舞台風超強大，讓他頭髮不斷飛舞在半空中笑說「今天我贏了」。

▲▼「2022池上秋收稻穗藝術節」，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。（圖／台灣好基金會提供）

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▲池上受到強震影響，交通受阻，不過「2022池上秋收稻穗藝術節」仍如期舉行。（圖／台灣好基金會提供）

今年9月18日池上鄉發生芮氏規模6.8強震，造成部分道路交通中斷，從花蓮玉里到台東池上的火車路段也依然搶通中，讓池上的觀光人潮幾乎「歸零」。池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢提到，這場地震彷彿是「池上被老天爺按了暫停鍵」；不過籌備一年的「池上秋收稻穗藝術節」仍未停辦，而令池上鄉民們感動的是，售出的2千多張門票，沒有任何人退票，觀眾仍然不遠千里而來。

▲▼「2022池上秋收稻穗藝術節」，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。（圖／記者林育綾攝）

▲儘管交通困難，「2022池上秋收稻穗藝術節」售出的2千多張門票，沒有任何觀眾退票。（圖／記者林育綾攝）

此次秋收藝術節由知名製作人陳鎮川製作，邀請周華健、周蕙、Matzka攜手站上池上獨一無二的天然舞台，藝人們紛紛表示，這是自己唱過的「最美舞台」，有台東池上得天獨厚的山雲美景、金黃稻浪。

由於現場風超大，周蕙還說，雖然在池上演唱的心情很開心又輕鬆；不過她覺得這舞台不好駕馭，在強風吹拂之下，氣息、核心都要非常穩，透露昨天唱一場下來覺得很喘，而且更容易口乾舌燥「比星光大道這類的魔王關都還要難」。

▲▼「2022池上秋收稻穗藝術節」，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。（圖／記者林育綾攝）

▲池上舞台強風吹拂，周蕙說「比星光大道這類的魔王關卡都還要難」。（圖／記者林育綾攝）

而擔任壓軸的周華健，一連唱了10首歌，渾厚動人的嗓音讓現場鐵粉不斷尖叫狂讚，他提到昨天在鄉親場演唱後，拍了照片傳到社群說，這是自己唱過「最美的舞台」，而朋友在底下留言回應「這舞台好『米』喔」，讓他也會心一笑秒懂。今日他也借用這個哏，在現場跟粉絲互撩「大家好米！」，粉絲大喊「你最米！」，他也笑說「謝謝，你比較米！」

▲▼2022池上秋收藝術節，周華健頭髮不斷被風吹得飛舞半空，笑說以前羨慕伍佰自備電風扇，今天贏了。（圖／記者林育綾攝）

▲周華健用池上好「米」的哏跟粉絲互撩。（圖／記者林育綾攝）

雖然歌聲非常穩健，不過周華健的頭髮不斷被強風吹得飛舞在半空中，讓他也笑說，以前很羨慕伍佰在演唱會時「自備電風扇」的想法，頭髮和衣服都能飛起來，「自帶風」的效果很帥氣。而這次自己來到池上秋收舞台，現場花東縱谷的「自然風」越吹越強，讓他也笑「這次我贏了！」，更透露昨天就用掉半罐髮膠，稱讚大自然的風更環保。

▲▼「2022池上秋收稻穗藝術節」，藝人Matzka、周蕙、周華健輪番上陣演唱。（圖／台灣好基金會提供）

▲周華健頭髮不斷被強風吹得飛舞在半空中，笑說今天贏伍佰了。（圖／台灣好基金會提供）

「2022池上秋收稻穗藝術節」由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、行政院農委會水保局共同主辦，每年籌備都是政府民間從上到下、池上鄉民們通力合作。值得一提的是，每年在徵招志工時，都是瞬間秒殺額滿。

主持人曾寶儀說，尤其池上國小的孩子們都「搶著報名」，而觀眾來到這裡，不只是看一場表演，也是對池上孩子們的肯定；許多池上小朋友透過參與活動、服務群眾，覺得自己被看見、被珍惜，也對自己家鄉之美更感到驕傲。

▲▼2022池上秋收藝術節。（圖／記者林育綾攝）

▲▼池上國小孩子們搶著當志工，每年熱情可愛的服務和招呼民眾，也成為秋收藝術節亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2022池上秋收藝術節。（圖／記者林育綾攝）

據了解，目前從北部若想搭乘大眾交通前往池上，可先搭火車行進至玉里後，以接駁巴士可搭至富里，再轉搭區間車即可抵達，大約比以往多了半小時的路程。

而台東縣政府也非常重視這次的池上秋收藝術節，不斷詢問在交通上能否提供更多協助。在火車尚未恢復通車期間，有小巴士可在提前2天預訂，方便旅客從玉里搭乘，期望藉由秋收藝術節，帶動台東觀光人潮復甦。

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