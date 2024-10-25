反對在芳苑設火葬場！將連署罷免二林鎮長　蔡詩傑深夜po文發聲

▲二林鎮長蔡詩傑反對芳苑火葬場設在現址。（圖／翻攝自二林鎮長蔡詩傑）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選址在芳苑鄉第一公墓旁設立火葬場，緊鄰的二林鎮民堅決反對，組成反火葬場自救會，鎮民紛紛砲轟鎮長蔡詩傑沒有為鎮民發聲，並發動於11月2日連署罷免鎮長蔡詩傑、今天深夜蔡詩傑在個人臉書po文表達立場，「絕不能讓」鎮民受委屈，堅決「反對火葬場在現址設置」，並寫下近500字文表達他個人想法。

▲二林鎮民反對芳苑設立火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡詩傑留言po文表示，近日火葬場的議題延燒，他理解到大家的想法就是，「火葬場不要蓋在我的家鄉！」，「我和大家立場一致」，po文一出已經有不少人按讚「感謝鎮長」連夜分享。

蔡詩傑指出，今年5月間有媒體指稱他主動「爭取」嫌惡設施，「事實上這並非我的初衷」，當時是以上位者的角度看見了生死大事急待解決的危機訊號，便提出示警。很不幸地，五個月後的現在，預判成真了。

生命的起點和終點，不外乎醫院和火葬場，蔡詩傑接著指出，這是我們每個人都無法逃避閃躲的課題。理性探討問題的本質，思考火葬場該不該蓋？除感受不佳、可能會有難聞氣味、影響居家風水動線(交通)等等，我們都需要它，卻又不想讓它離我們太近，這就是不得不的嫌惡設施。

「我能理解並感受到近日鄉親們的焦慮與徬徨無助，尤其是趙甲及頂厝里的鄉親」，蔡詩傑說，我的想法為解決彰化縣民人生最後一哩路的生死大事，不反對建置「火葬場」，「但應以不影響他人為原則」，我們尊重別人想要的決定，但絕不能讓我們二林的鎮民受委屈。

蔡詩傑強調，我會極力向彰化縣政府建議：(一)將火葬場再向西移，以滿足多方的需求。(二)將各項有關火葬場空污、噪音、交通及環境美化等評估資訊透明公開。（三）在縣府未經充分溝通、未完全說服我們之前，我堅決反對在這個位置設置火葬場。

▲二林鎮長蔡詩傑反對芳苑火葬場設在現址。（圖／翻攝自Google Map.）