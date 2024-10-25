彰化刮怪風議會玻璃門擋不住　4連霸女議員「慘遭撞臉」腫黑青

記者唐詠絮／彰化報導

飛來橫禍！彰化縣昨(24日)颳起強風，彰化縣議員賴清美下午1點多要離開議會，突然遭到大門撞到臉部黑青、脖子扭傷，賴清美直呼「我可能是第一個被議會玻璃門撞傷的議員」，巧的是議會玻璃門對面正是國泰人壽大樓，昨日中午大樓外牆玻璃也砸傷路人，使人驚覺這股風勢未滿太強了。

▲彰化縣議員賴清美遭議會玻璃門撞傷。（圖／縣議員賴清美提供，以下同）

賴清美表示，昨日議會開完會，1點多要出大門的時候，因為風大，被打開的玻璃門風吹過來掃到臉頰、額頭痛，臉頰黑青、脖子扭到，痛得去看醫生，自己還慶幸的說「還好當時戴著口罩，算是多少有保護到」，醫生叮嚀她這幾天要休息，但她今天早上5點也是起床忍痛跑行程。

從曝光的監視器影片中可以看到，當時賴清美正要踏出議會大門，與水資處長打了一聲招呼，先是遭右邊重重的玻璃門迎面重擊，接著又被左邊大門夾擊，警察見狀立即上前關心，當時她不時用手摀著發痛的臉頰，一到醫院才知道臉都發腫黑青了。

▲彰化縣議員賴清美遭議會玻璃門撞傷。

今天議會玻璃門成為關注焦點，雖然已用門檔固定住，但相關人員在進入議會時仍小心的左右看望，深怕再被砸中，賴清美說，「我可能是第一個被議會玻璃門撞傷的議員」，也用自身的經歷，提醒大家再強風時要更小心注意。