25刀砍死芭樂公主！雙煞裝可憐「求解除禁見」　法官打臉再押2月

▲砍殺芭樂公主溪州雙煞再延押2月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉賴男去年底夥同張姓小弟，持膠帶綑綁、西瓜刀砍殺鄭姓芭樂公主25刀後換車逃亡，全案由國民法官參審中，賴坦承殺人，但自稱有糖尿病，需錢聯絡親人買醫療用品，張喊冤自己僅是幫助犯，兩人都請求解除禁見，法官認為，並未禁止賴男親友寄錢、看守所也有提供醫療協助，2人殺人後逃逸，已有逃亡串證之虞，裁定自11月2日起，延押2月，並均禁止接見通信。

▲芭樂公主遭砍殺倒臥芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

回顧整起案情，凶嫌賴男在鄭姓女友家族的芭樂農園打工，月薪高達6萬元，但女方發現賴男嗜賭如命，芭樂園給他20多萬元花光後，還不斷要錢，又會動手打人，只好提分手。2023年11月6日賴男帶著張男前往賣場買了兩支全新的西瓜刀，當晚便上門索討30萬元「分手費」，還要求插乾股，女方先借給他15萬，賴卻將錢全拿去賭電玩，花光殆盡。

賴張兩人隔天一早便埋伏在芭樂園，看到鄭女要去廁所時，將其綑綁後以西瓜刀連砍25刀，鄭女撐著最後一口氣，打電話向姪子求救，沒想到姪子趕到現場，鄭女已經死亡。賴、張2人換車想逃亡，途中遭到警方圍捕到案，羈押至今，列國民法官參審。

▲溪州惡煞住家遭噴漆撒冥紙。（圖／ETtoday資料照）

張男辯護人辯稱，已坦承客觀犯行，僅是幫助殺人犯意，應無串證之虞，賴男仍在羈押中，並無串證可能；賴男辯護人也主張，賴已全部認罪，並請法官考量其患有糖尿病，必要聯絡親友需錢購買醫療用品，2人皆請求法院解除禁止接見通信。

法官認為，2人殺人後逃逸，已有事實足認有逃亡、串證之虞，即便被告二人已認罪，也會影響證人證述，仍有禁止接見通信之必要。況且並未禁止被告賴男收授物件，親友會定時寄錢到看守所，供其購買所需醫療用品，而看守所內也有醫護人員隨時可以提供醫療協助，故應無辯護人上開所指亟需解除禁止接見通信之理由，因此裁定自11月2日起延長羈押2月，並均禁止接見通信。