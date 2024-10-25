20歲現役軍人自撞路樹慘死！　139縣道擬增設測速桿+區間測速

記者唐詠絮／彰化報導

日前一名20歲現役軍人騎乘紅牌重機，行經彰化139縣道9.5K彎道處，不明原因失控自撞路樹送醫不治，這也是今年139縣道發生首件死亡案件，警方在該路段已設2支固定式測速照相桿，另不定時實施移動式測速取締，今年1至9月已取締超速9405件，死亡車禍發生後，將研擬再增設1支測速桿並實施區間測速，並加派警力巡邏。

▲警方將加派警力在139縣道巡邏。（資料圖／警方提供）

彰化縣警局在全縣裝設有66支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，彰139縣道7.7公里處、芬園鄉8.537公里處設有2支固定式測速照相桿，及不定時實施移動式測速取締。

警方於139縣道路段限速從50公里降到40公里，警方平日加強巡邏，已大幅減少傷亡事件發生，據統計，今年從1月至9月，2件受傷事件，取締9405件超速違規，未料10月21日發生軍人自撞路樹死亡事件，警方將再分上下午各增2梯次警力勤務，交通處也將研擬於超速或肇事發生率最高路段實施區間測速，及測速桿，以防範傷亡事件再度發生。

▲警方將加派警力在139縣道巡邏。（資料圖／警方提供）

▲20歲現役軍人自撞路樹身亡。（資料圖／民眾提供）