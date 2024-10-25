AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

▲ 網友分享，有男子連月子中心的費用都要AA。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

AA制一直是網上討論到兩性問題的熱門關鍵字，近日有名網友分享，聽到有位老公告訴老婆月子中心的費用怎麼分配，他認為老婆妳現在沒上班，所以他先代墊，等她做完月子上班了再分期還他，讓他聽了也只能直搖頭。

原PO於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指，聽到AA男告訴老婆月子中心的費用大概二十多萬台幣怎麼分配，男生跟老婆說，因為她現在沒在上班，所以他先代墊，等她做完月子上班了再分期還他，他聽了也只能反諷「真是貼心好男人」。

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此文一出，便掀起熱義，大批網友也看不下去，紛紛留言「噁心」、「不要臉，那懷孕要不要一個人挺五個月的肚子」、「為什麼都會選到這樣的男人？當初眼睛忘記睜開嗎？真的非常看不起這種男人」、「如果雙方從交往到結婚、婚後生活一切支出都是AA制，女方只能自己認了」、「直接放生吧超誇張的」。

還有人分享，「小孩直接從母姓，因為是你孕育的，你生產的，你比較辛苦。我會這麼告訴我先生，如果是我遇到的話。」、「至少還肯AA,有的男人連出都不出，我家的就是這麼精算」、「我還聽過連拿小孩都要aa算了！開始還說生下來他要養誰敢生？」

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