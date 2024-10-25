淡江大橋進度76%「預留八里輕軌空間」　陳世凱缺席上梁儀式

▲淡江大橋主塔懸臂鋼箱梁的起吊。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

投入217億餘元興建的淡江大橋今（25日）舉行上梁典禮，目前施工進度76%，交通部長陳世凱原訂出席，卻未通知新北市政府，引發反彈，陳世凱最後未出席典禮，改由交通部政務次長陳彥伯主持，他表示，陳世凱得知花蓮災情後，臨時去勘災。

公路局今下午舉行「淡江大橋及其連絡道路新建工程」上梁祈福儀式，陳彥伯到工地視察，見證主塔懸臂鋼箱梁的起吊，並指出主橋塔完成至U34節塊，最終高度達200公尺，淡江大橋是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。

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▲淡江大橋主橋塔已完成至U34節塊，最終高度達200公尺。（圖／公路局提供）

公路局簡報指出，淡江大橋第1標於2014年開工，2016年第2標開工，期間歷經7次流標後依原設計決標，在2019年主橋段開工、長達920公尺，快慢車道分離，規劃5公尺寬的自行車及人行道，預計2025年12月完工。

因應淡海輕軌，公路局表示，淡江大橋橋面預留八里輕軌延伸線所需空間，現階段規畫作為公車專用道，輕軌捷運及淡江大橋主體經費230.38億元，由交通部、營建署及新北市府分攤。

公路局表示，淡江大橋完工後預計可紓解台2線竹圍段17%、關渡大橋30%的交通量，八里至淡水車程縮短25分鐘，並串聯直達五股及板橋。陳彥伯說，目前工程已完成76%，以2025年底如期完工為目標。

▲淡江大橋主橋塔已完成至U34節塊，最終高度達200公尺。（圖／公路局提供）

陳彥伯受訪時被問到陳世凱缺席典禮，他表示，交通部對所有工程重要里程碑都會安排視導，因為今天是工程視導行程，不是典禮或活動，因此沒有發出請帖，地方民代或地方政府可能有所誤解。

他表示，淡江大橋工程有很多重要里程碑，後續到一定達成或提前，交通部都會安排相關視察行程，就可以廣邀很多關心的人前來。