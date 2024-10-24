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10／30再邀消基會、工會研商外送運價　交通部：不會馬上實行

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部預告修訂外送機車運價準則。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告訂定「外送機車運價」，不過因外界有疑慮，立法院交通委員會今日邀交通部、勞動部、公平會、行政院消保處等單位專案報告。交通部指出，外送運價透明及消費權益可保障下才會進入法制作業，不會馬上公告實行。公路局則規劃10月30日再邀消基會、平台、外送工會和專家學者開會研商。

交通部10月9日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，訂定「外送機車運價」準則，包含起程費、 續程費，且得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，並由直轄市、縣(市)同業公會及相關之工會共同擬訂機車貨運之運價後，報中央公路主管機關，再由中央公路主管機關會商直轄市政府或縣(市)政府，因地制宜核定。

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不過，因消基會及業者有不同意見，立法院交通委員會今日邀交通部、勞動部、經濟部、衛福部、公平會、數位部、行政院消保處等單位進行「外送平台整併、收費指引、個資保護、勞工權益和食安規範」。

交通部報告指出，「外送機車運價」採延車公里計算，因地制宜機制，基本運價公式含起程費及續程費等。各縣市公工會依其地方特性所計算之成本有所差異，由縣市公工會因地制宜研提運價草案，可依各縣市核定不同之運價。

交通部強調，在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行，讓外送運價透明化機制更加完善及全面。未來運價審議，公路局會邀集消基會(消費者代表)、平台業者、外送員工會、地方政府共同審查。

公路局長陳文瑞表示，10月30日下午2點將邀消基會、外送平台、外送員工會、學者專家和相關政府機關研商討論。

行政院消保處報告指出，今年1月至9月外送平台業者Uber Eats及foodpanda主要消費爭議態樣，以餐點或商品問題為主，占34%，另有平台退費爭議占22%、平台系統爭議有16%、會員權益則是10%等問題。

消保處表示，外送機車運價適用對象為以機車提供外送平台運送服務貨運業者，運費包含起程費、續程費、等待費、樓層費、夜間加成運費等名詞定義，外界仍有部分疑慮，「例如在等待費部分，等待商家完成製餐或撿貨時間，如有延滯，費用應向誰收取？等待消費者領取商品時間，係從何時開始計算？」建議相關定義及規範宜再精確，並注意相關費用是否會轉嫁予消費者，以避免未來衍生相關爭議。

此外，消保處也表示，由於各地區運輸情形不盡相同，爰由各地區同業公(工)會共同擬訂運價後，報請中央公路主管機關會商各縣市政府核定。非都會區外送員本較都會區少，倘訂定差別費率，宜有適當配套措施，避免外送員集中到費率較高之區域接單，而導致費率較低之區域，無外送員接單之情形，間接影響消費者使用外送平台之權益。建議交通部持續蒐集各方意見，充分與消保團體及各方代表溝通討論，凝聚共識，並加強資訊之揭露，以完備機車貨運運價準則之訂定。

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