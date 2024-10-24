立委籲「試辦雙層巴士上國道」解決駕駛荒　交通部：1個月內評估

▲國道客運鬧駕駛荒，立委建議試辦雙層巴士上國道增加運量。（示意資料圖／屏東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

客運駕駛缺員2千人，尖峰開不出加班車，立委洪孟楷要求通勤時段試辦雙層巴士上國道，增加運量。交通部長陳世凱表示，這是個好的方案，在缺工情況下，可增加運能，但要討論安全性問題。交通部補充說明，雙層巴士上國道面臨重心高度和高速兩問題，未來1個月內將蒐集國外和相關資料評估。

為解決客運駕駛缺員問題，公路局向勞動部爭取放寬外籍人力，勞動部今在立法院交通委員會表示，今年8月勞動部有討論，未來鎖定僑外生開放從事客運中階人士工作，比較容易融入本地生活，預計今年底完成修法。交通部長陳世凱表示，根據取得大客車職業駕照規定，最快明年底僑外生將可取得大客車等職業駕照。

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立委洪孟楷表示，今年年底勞動部修法開放僑外生後，最快明年年底才能取得大客車、大貨車駕照，即便開放僑外生，有多少人願意投入客運駕駛還不確定，現在公路客運缺員2千多位，遊覽車缺員2500到3000人，大貨車也有缺員狀況，顯示持有駕照的人還是多，只是願不願意投入。

洪孟楷指出，國道客運跟一般客運不同是，每個人都要有座位，不能站位搭乘，林口路線旅客反映，低底盤客運一輛22個座位，坐滿就開，沒座位要等下一班，但駕駛缺工，導致車子開不出來，未來是否能開雙層巴士，過往考量安全不開放，但現在國外有開放雙層巴士上國道和快速道路案例，建議交通部試辦或限定路程推動雙層巴士上國道載客，可限制時速，以及限定通勤時段開放，增加運量，呼籲交通部苦民所苦，一個月內開會討論，並納入國外經驗考量。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，這是個好的方案，在缺工狀況下，可以增加運能，但要討論安全性，尤其國道對安全要求高，不過若是在速限和限定時段等幾個前提下，且符合安全，或許可以討論。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，交通部將於1個月內蒐集資料，「國外有這樣情況，就交通部了解，國外雙層觀光巴士跟高雄和台北一樣都在平面路段，上國道速限至少要60公里以上，即使是雙層巴士，容量不會加倍，但會比一台多，會面臨兩個課題，包括重心高度和高速。」