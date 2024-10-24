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外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告訂定「外送機車運價」準則，不過因外界有疑慮，加上消基會不滿突襲通知開會拒出席，公路局除第一時間致歉外，10月30日將再邀消基會等相關單位討論。交通部長陳世凱今日表示，未來運價僅會訂定上限，不會有下限，免運費仍可繼續使用。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

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交通部規劃訂定「外送機車運價」準則，立法院交通委員會今日邀交通部、勞動部、公平會、行政院消保處等單位專案報告。交通部指出，外送運價透明及消費權益可保障下才會進入法制作業，不會馬上公告實行。公路局則規劃10月30日再邀消基會、平台、外送工會和專家學者開會研商。

交通部長陳世凱在交委會開會休息時間受訪時表示，外送平台合併案不是交通部管轄，交通部主要處理的是運費透明化，運費如果可以透明化，不管是對於商家或者是外送員、消費者，都是一種保障，前提是雙方都可以談得攏 ，未來的運費決定是由五方決定，包括主管機關也就是交通部，還有地方政府、消費者代表、外送員工會、業者等五方共同來制定未來的計價公式。

針對運價訂定，陳世凱強調，未來如果訂定運價，只會訂定上限，不會有下限，「上限訂出來後，平台業者就不能超過那個上限，不訂定下限， 也就是免運費那可以繼續使用，並沒有問題，也不會有任何的影響」。他說，交通部對定價的立場，第一將要求透明，第二指定上限、沒有下限，在上限內各個業者要用什麼樣的優惠都尊重。

陳世凱表示，10月30日將邀集各單位開會討論，包括邀請消基會、平台業者、外送員工會等，各方一起來討論未來的定價的公式透明化該怎麼做，交通部收攏各方意見後會再做最後決定，最後運價的數字還沒報上來。

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