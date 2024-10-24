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客運遊覽車「駕駛缺工破5千人」　公路局爭取擴大引進外籍移工

▲▼電動大巴士,駕駛,客運駕駛,電動大客車。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運及遊覽車客運駕駛缺工逾5千人。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運和遊覽車鬧駕駛荒長年未解，根據公路局統計，客運業駕駛缺口約2165人、遊覽車駕駛缺員也高達3000人，總計共缺5165人。公路局表示，除了勞動部將修法開放僑外生從事客運駕駛工作之外，未來也將持續向勞動部爭取擴大開放引進外籍人力。另外，針對客運業補貼一年約7.3億元，將有助提升駕駛薪資。

交通部及公路局今日赴立法院交通委員會，針對「公路大型客貨運駕駛短缺之因應措施暨現行遊覽車評鑑制度之檢討與精進」專題報告。根據公路局統計，目前公路客運駕駛人計有3,625人，市區客運駕駛人10,806人；其中，公路客運缺員772位駕駛，市區客運缺員1,443位駕駛。另外，遊覽車客運業駕駛人有17,084人，依遊覽車公會表示駕駛缺員約2,500到3,000人。

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因應駕駛短缺，公路局表示， 汽車運輸業大型車職業駕駛人駕照持照年齡，已放寬上限，大型車駕駛年齡上限從65歲放寬為可每年換照至68歲，截至目前，已增加公路汽車客運業及市區汽車客運業475人、遊覽車客運業858人，總計1,333人申請換照再執業。

公路局表示，今年也持續推動徵才補助方案，公路局自8月24日至10月12日分區辦理招募活動共5場次，總計協助業者媒合駕駛共358人；另今年5月17日調升一般公路客運路線成本及運價，差額由政府補貼，並要求業者用於提升人員薪資福利，一年約補助1.3億元；5月調升國道客運路線成本及運價，透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者，非TPASS月票使用者，則由政府補貼漲幅三分之二，一年約補助6億元。

此外，公路局也已向勞動部爭取引進外籍人力，其中開放僑外生已獲共識，公路局表示， 經勞動部召開會議評估，並提送國家發展委員會討論後已同意納入，續由勞動部辦理法規修正事宜。

另目前公路局也正研議爭取擴大開放引進外籍人力，公路局表示，10月18日已召開會議邀集貨運三業、公路及市區汽車客運業、遊覽車客運業相關公、工會，共同討論開放引進其他類別更適用之外籍人力從事駕駛工作相關事項，會議決議將依業界共識進一步研議可行方案，向勞動部提案爭取。

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