　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

▲▼立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運和遊覽車業駕駛缺工超過5千人，其中客運駕駛缺口達2215人，立委質疑客運駕駛月薪6萬到9萬元，超過3分之1都是加班費，薪資破碎化和勞動條件惡化，是缺工主因，要求薪資結構應明確定義化，交通部也應納行政指導項目。

立委李昆澤今日在立法院交通委員會質詢時表示，現在進入大缺工時代，客運運量漸少、營收大減、司機缺工，都嚴重衝擊公共運輸，市區客運2023年運量比2019年減少64萬人次，公路客運減少13萬人次，營收方面，市區客運少5.32%、公路客運減少41%，公路客運駕駛缺員772人，市區客運缺1443人，駕駛缺口共2215人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤表示，疫情衝擊自行開車和騎車成長，客運駕駛薪資結構破碎化，勞動條件惡化，導致司機員減少，且年齡結構偏高，老駕駛多，新進人力不足，都會影響公共運輸安全。

交通部陳世凱表示，客運駕駛缺員有三大問題，第一是過去3年疫情造成客運業經營出現問題，大量旅客量流失，補齊不容易；第二則是人才流失後往貨運業或外送員跑，就業多元化；第三個問題為服務業客運業要求相對高，有些司機員反應開公車和客運壓力大，環境讓他們不太願意留在該環境。

陳世凱也說明交通部對策，他指出，客運運量減少，已推動TPASS通勤月票優惠，鼓勵民眾不要開車和騎車；針對營收減少的客運，公路局對客運業補助相當多，客運業者也有感受到，解決營收和駕駛薪資和缺工，從運價面處理，運價提升並指定一部分用為提升駕駛員薪資。

陳世凱表示，交通部也對客運駕駛年齡上限開放到68歲以下可開客運，留才1300多人；另外，爭取開放僑外生開客運，交通部跟勞動部一起努力法制化，希望有外籍移工跟僑外生補充人力，公路局徵才補助方案也協助3千多人力補充。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

立委林國成質詢時則表示，根據勞發署統計，今年1到7月大客車有1891件發生事故，不是駕駛不休息，是駕駛過勞，讓沒人願意投入客運業開車，並非讓駕駛年齡延到68歲就可以解決客運駕駛缺工問題，薪資跟勞動條件是關鍵。

李昆澤則表示，不管放寬年齡或徵才補助、開放外籍人力，這些都是減緩問題嚴重性而已，改善勞動條件才是正確方向，司機跟業者勞資糾紛凸顯薪資破碎化，月薪6到9萬元中，超過3分之1都是加班費，勞動條件持續惡化，薪資結構應明確定義化，交通部也應納入行政指導項目。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！　網炸鍋
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

快訊／北市山區豪雨警戒　教育局：學校可自行決定是否停班課

2年慘落榜！男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉　網驚：好男人

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

快訊／大雨開炸東北部！　台東縣府：綠島中午12點起停班課

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

快訊／北市山區豪雨警戒　教育局：學校可自行決定是否停班課

2年慘落榜！男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉　網驚：好男人

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

快訊／大雨開炸東北部！　台東縣府：綠島中午12點起停班課

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

台東「記憶中那一味」　米國學校大碗公飯入選全國12味

動物園驚見「少女時袋」！ 氣勢如「偶像天團」　網笑：可出道了

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

麥當勞送「《獵人》BOOK牌」突改遊戲規則！網怒：乾脆別送啦

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭「停班課自決」專家挺林姿妙　5地區明天小心

山陀兒「土石流灌金山」　青年自救

更多熱門

相關新聞

高雄慈濟宮驚現媽祖流淚　市長立委必拜名廟

高雄慈濟宮驚現媽祖流淚　市長立委必拜名廟

高雄苓雅區港口慈濟宮媽祖廟，最近有信眾到發現「大媽」臉上右側多了淚痕，緊急通報廟方後發現，媽祖臉上從眼睛下方到臉頰，出現一道道疑似淚痕的痕跡，信眾猜想是媽祖留下慈悲的眼淚，但廟方研判，不排除是長期香火煙油燻燃所致，而媽祖廟就位在舊縣府（現高市府鳳山行政中心旁），歷任市長上任後，或者立委參選人登記參選前，都會到媽祖廟參拜，是當地的信仰中心，消息傳出後，讓信眾嘖嘖稱奇。

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

客運遊覽車「駕駛缺工破5千人」　公路局爭取擴大引進外籍移工

客運遊覽車「駕駛缺工破5千人」　公路局爭取擴大引進外籍移工

關鍵字：

交通部立法院缺工客運駕駛薪資缺工月薪立委

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面