客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運和遊覽車業駕駛缺工超過5千人，其中客運駕駛缺口達2215人，立委質疑客運駕駛月薪6萬到9萬元，超過3分之1都是加班費，薪資破碎化和勞動條件惡化，是缺工主因，要求薪資結構應明確定義化，交通部也應納行政指導項目。

立委李昆澤今日在立法院交通委員會質詢時表示，現在進入大缺工時代，客運運量漸少、營收大減、司機缺工，都嚴重衝擊公共運輸，市區客運2023年運量比2019年減少64萬人次，公路客運減少13萬人次，營收方面，市區客運少5.32%、公路客運減少41%，公路客運駕駛缺員772人，市區客運缺1443人，駕駛缺口共2215人。

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李昆澤表示，疫情衝擊自行開車和騎車成長，客運駕駛薪資結構破碎化，勞動條件惡化，導致司機員減少，且年齡結構偏高，老駕駛多，新進人力不足，都會影響公共運輸安全。

交通部陳世凱表示，客運駕駛缺員有三大問題，第一是過去3年疫情造成客運業經營出現問題，大量旅客量流失，補齊不容易；第二則是人才流失後往貨運業或外送員跑，就業多元化；第三個問題為服務業客運業要求相對高，有些司機員反應開公車和客運壓力大，環境讓他們不太願意留在該環境。

陳世凱也說明交通部對策，他指出，客運運量減少，已推動TPASS通勤月票優惠，鼓勵民眾不要開車和騎車；針對營收減少的客運，公路局對客運業補助相當多，客運業者也有感受到，解決營收和駕駛薪資和缺工，從運價面處理，運價提升並指定一部分用為提升駕駛員薪資。

陳世凱表示，交通部也對客運駕駛年齡上限開放到68歲以下可開客運，留才1300多人；另外，爭取開放僑外生開客運，交通部跟勞動部一起努力法制化，希望有外籍移工跟僑外生補充人力，公路局徵才補助方案也協助3千多人力補充。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

立委林國成質詢時則表示，根據勞發署統計，今年1到7月大客車有1891件發生事故，不是駕駛不休息，是駕駛過勞，讓沒人願意投入客運業開車，並非讓駕駛年齡延到68歲就可以解決客運駕駛缺工問題，薪資跟勞動條件是關鍵。

李昆澤則表示，不管放寬年齡或徵才補助、開放外籍人力，這些都是減緩問題嚴重性而已，改善勞動條件才是正確方向，司機跟業者勞資糾紛凸顯薪資破碎化，月薪6到9萬元中，超過3分之1都是加班費，勞動條件持續惡化，薪資結構應明確定義化，交通部也應納入行政指導項目。