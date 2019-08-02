7場環保電影起跑　桃園市圖邀全民響應氣候變遷

▲在全球暖化影響下，喜馬拉雅山區冰河融化加速。（圖／蔡百蕙攝）

文／蔡百蕙

你知道人類對抗氣候變遷30多年來，問題解決了嗎？沒有！全球碳排量不減反增，去年幾乎所有國家都有上升的趨勢，減少的卻是珍貴的生物物種，陸地與海洋生物物種50年來都減少了4成，其中海龜數更足足消失了8成！「生命和平．地球永續」環保電影活動已於7月底起跑，將持續至8月底，邀請民眾一起來看更多令人不安的真相。

有鑑於氣候變遷的重要性，為深化一般民眾環境議題的了解，桃園市立圖書館與靈鷲山佛教基金會今年首度合作，精選7部環保紀錄片放映，第一場從桃園市立圖書館龍潭分館起跑，毋須報名、可自由入場。

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2019年預計將是超級融冰年，世界氣象組織更指出極可能成為史上最熱的一年，同時確認歐洲、美國和印度等地的熱浪皆為人為溫室氣體排放造成的暖化效應，預計以後熱浪還將更頻繁、更嚴峻。

環保教育刻不容緩。該系列活動除了影片欣賞之外，也特別邀請了資深媒體人主持映前導讀，分享近期相關環境報導摘要，以及各種生活中容易實踐的綠行動，包括自備購物袋、水瓶和吸管等等減塑，和搭乘公共運輸工具、經常蔬食與使用節能家電等減碳，生活中的每個小動作都可以是搶救地球的綠行動。

靈鷲山佛教基金會創辦人心道法師表示，對於現代環境的惡化，不是外在自然而已，環保之所以重要，重點在於觀念，我們人類如果對於萬物與自然沒有相互共存共生的觀念教育，就不可能帶給地球任何改善。

7個放映場次將輪流在桃園市立圖書館的龍潭分館、八德大湳分館、新屋分館、平鎮分館、龜山分館和蘆竹山腳分館舉辦，預計放映《大洪水啟示錄》、《綠色飲食革命》、《”碳”為觀止：碳排放交易制度》和《一度之差》等紀錄片，涵蓋多個氣候變遷重要面向。



更多活動詳情請洽桃園市立圖書館官方網站：(http://www.typl.gov.tw)或致電：03-2868868分機2021。