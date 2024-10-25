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聯手銀行員涉詐海削破億狂買房　33歲律師游光德獲250萬交保

▲桃園地檢署昨天起訴律師游光德等人涉嫌組織犯罪遭起訴，昨天一審桃園地院後，地院凌晨諭知250萬元交保並限制出境出海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署昨天起訴律師游光德等人涉嫌組織犯罪，昨天移審桃園地院後，凌晨諭知250萬元交保並限制出境出海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓行員夫妻檔等人組成詐騙集團，利用律師諮詢專業指導假幣商逃避查緝，開設人頭公司將詐騙所得透過海外虛擬貨幣（泰達幣）洗錢，犯罪所得高達1億1477萬餘元，桃檢昨天偵結依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，並向法院具體求刑13年；桃園地院今（25）日凌晨召開接押庭，法官諭知游以250萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，郭、楊均以50萬元交保，均限制住居。

桃園地檢署調查，33歲的律師游光德與台銀行員等人共組詐騙集團案件，以對外投資等方式詐騙不特定人士。檢方查出，游身居集團首腦成立投資群組搞詐騙後，台銀郭姓、黃姓行員加入群組後，因背景特殊反被吸收加入詐團，游等人利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓男子，再招聘彭姓、胡姓、張姓等人成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用。

檢方查出，該集團先對被害人施以假投資詐術，待眾多被害人陷於錯誤匯款後，將詐欺所得轉匯至其等成立控制之人頭帳戶，製造假幣流後再由游、郭、黃等人轉換為外幣，並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此隱匿詐欺犯罪所得。

▲桃園地檢署昨天起訴律師游光德等人涉嫌組織犯罪遭起訴，桃園地院今天凌晨諭知游以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／翻攝自網路）

▲桃園地檢署昨天起訴律師游光德等人涉嫌組織犯罪遭起訴，桃園地院今天凌晨諭知游以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／翻攝自網路）

檢察官首次將游光德聲請羈押，經法院駁回後旋即提出抗告，法院發回重新裁定，被告游光德知悉將重新審理羈押後，立即購買機票欲逃逸出境，幸檢察官提出抗告時預想游恐有逃逸可能，並對其實施境管

檢察官首次將游光德向法院聲請羈押，經法院駁回後旋即提出抗告，法院發回重新裁定，被告游光德知悉將重新審理羈押後，立即購買機票欲逃逸出境，幸檢察官提出抗告時預想游恐有逃逸可能，並對其實施境管；檢方昨天偵結，依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，並向法院具體求刑游光德13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年，其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。

桃園地院昨天深夜漏夜召開接押押庭審理游光德等人，今天凌晨經法官訊問並審閱卷內事證，被告游、郭、楊等人違反組織犯罪條例、以網際網路詐欺取財及洗錢之罪嫌重大，並有法定羈押原因，但因本件偵查中，就核心共犯之犯罪事證業經蒐證完畢，並就核心共犯起訴在案，兼衡被告等涉案情節、法益侵害程度及比例原則，參酌被告之家庭狀況、資力等情，認課予相當之保證金並限制住居、限制出境出海，應足以對被告形成拘束力，尚無羈押之必要性。故准被告依序提出新台幣250萬元、50萬元、50萬元之保證金，限制住居，其中被告游光德並限制出境出海。

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