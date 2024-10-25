時尚粵菜新潮登場！「點八粵」插旗台北市東區　開幕優惠滿千送千

▲點八粵重現經典粵式美味，同時加入創新元素，為顧客帶來新鮮的用餐體驗。（圖／點八粵提供，以下同）

消費中心／台北報導

點八餐飲旗下時尚粵菜品牌「點八粵」，自台南打響名號後，近日終於正式進軍台北市場，北部首間旗艦店落腳於熱鬧的台北市東區商圈，鄰近明曜百貨，是購物後的放鬆用餐好去處。經過多月的籌備與細緻的人員培訓，「點八粵」忠孝店將於11月1日正式開幕，即日起展開為期一週的試營運，將為北部消費者帶來耳目一新的粵式餐飲體驗。

開幕優惠，滿千送千，回饋無上限

慶祝開幕，點八粵推出限時超值優惠：11月1日至11月30日，凡內用消費滿1,000元，即可獲得價值1,000元的餐點兌換券，兌換招牌品項含椰香蜜芋角、楊枝甘露、黑松露蝦餃皇、麻香金牌口水雞、瑤柱蛤蠣燴絲瓜等。消費滿2,000元可獲得第二套兌換券，消費越高，回饋越多。敬請把握機會，邀請親友一同前來品嚐美食。

▲開幕優惠滿千送千，可疊加無上限，吃越多獲得的回饋越多。

個人即可獨享，優惠贈禮輕鬆拿

點八粵除了推出多樣化的麵、飯類個人套餐外，還精心設計了網美級的下午茶餐點，每日14點至17點的「午茶雅宴」，就是將港點結合歐風下午茶的獨特風格。最低只要198元起，讓顧客在都市喧囂中享受輕鬆愉悅的用餐時光。11月1日起凡消費雙層餐盤以上的下午茶套餐，就送市價399元的「超肌能縮時氣墊面膜」一盒，享受美食的同時，也能呵護肌膚。數量有限，送完為止。

▲「點八粵」午茶雅宴套餐僅需198元起，在悠閒午後享受貴婦般的輕奢下午茶時光。

限時通關密語，港點驚喜贈送

配合開幕活動，點八粵特別推出限時優惠。即日起至11月30日，凡於店內用餐並向店員說出通關密語「粵菜行家 是你！」即可免費獲贈138元港點任選一件，每桌限一件。歡迎前來領取魚子鮮燒賣、黑金流沙包、鹽酥鱈魚絲等超人氣熱門港點。

▲必嚐菜「金絲脆白美人腿」，鹹香的起司粉搭配爽脆茭白筍，是點八粵主廚的獨門創意料理。

▲多人用餐非常推薦點八粵人氣招牌湯品「砂鍋土雞湯」，經過長時間慢火熬煮，釋放出豐富膠質，湯頭濃白，滋味醇厚。

▲「紅藜麥蒜香脆皮雞」製作耗工費時，獨特的蒜香和酥脆口感，讓脆皮雞擁有豐富的味覺層次，添加台灣在地紅藜麥更為料理增具營養價值。

▲餐廳設計融合了大理石紋理與柔和的質感色調，為顧客營造出高雅舒適的用餐氛圍。

點八粵融合了粵菜料理的精華，並專注於在傳統經典中推陳出新，創造出一道又一道經典的大廚手路菜。不僅是提供美味的食物及新鮮的食材，點八粵秉持「食材溯源、品質保證」的理念，每一道食材皆有明確的來源保證，並嚴格檢測無農藥殘留，確保每位顧客都能享受健康、安全且美味的用餐體驗。

【開幕期間來店即享優惠】

第一重-消費滿千送千元餐點兌換券。

第二重-下午茶套餐送面膜一盒。

第三重-說出通關密語，贈送港點一件。

點八餐飲集團所有折扣、優惠、行銷活動不得合併使用。

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/

點八粵訂位網址 https://pse.is/8Canton-inline

點八粵忠孝店地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓。

點八粵忠孝店訂位專線：02-2771-0189