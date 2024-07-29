買到賺到！點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7744元

▲點八餐飲推出888元超級會員方案，88天每天享88元內用折扣。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

以道地港式餐飲打響名號的點八餐飲集團，現正推出「點八超級發 - 888元超級會員方案」，即日起至8月31日止，購買方案後的88天內，每天至全台點八連鎖體系用餐，不限品牌皆可享有內用88元折扣，最高合計可抵7,744元，超過原價8倍價值，名額有限，只有888名機會，買到賺到，錯過不再！



點八餐飲自2023年推出新版會員制度，上線更便捷且多元化的會員系統，至今已啟用滿一年。為慶祝點八會員一周年，不但推出888元享88天每天折抵88元的「超級會員」優惠專案，同時也進一步提升一般會員的權益，凡免費註冊入會皆可得合計1,200元折價券，滿一年後可再次獲得新一年度1,200元券，每月消費都可享有折扣機會！此外，入會當天再加碼發放50元現領即用券，同桌顧客可以領券後同時使用，越多人聚餐省越多！

會員積分價值再升級！點八餐飲會員只要至全台旗下任一品牌，包含點8號、點八粵、點八小食，消費每100元皆可累積1點會員積分，每點積分不但可以折抵1元，還可用優惠的額度兌換門市陳列的特賣商品，例如熱銷全球的韓國花崗岩鍋具組、泰皇御用椰子水、隨身零食果乾、迪士尼聯名杯碗、實用沐浴日用品等。

▲點八會員入會滿一周年時，將再領到1,200元折價券，每月折扣不間斷。

點八餐飲集團以獨特的餐飲理念和高品質的服務著稱，旗下品牌涵蓋了各種精美的港、粵美食。「點8號」打破傳統港點刻板印象，大量採用台灣在地當令食材，糅合星級職人的巧手匠心，不用花大錢就能吃到最道地的港式美食。「點八粵」則以中式八大菜系之一的「粵菜」做為主打，不僅擁有精緻港式點心，更呈現粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，店內裝潢以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。「點八小食」主打方便食用的創意港點，呈現出融合港式街頭和年輕元素的「新美食文化場所」，滿足現代人多元化、時尚化用餐體驗的追求。「點八超級發 - 888元超級會員方案」至點八旗下門市即可購買，販售門市請至點8號官方粉絲專頁查看。

▲「點8號」重現經典港式美味，滿滿的蒸籠端上桌，就是要挑逗港點控的味蕾！

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/

點8號官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/dimsum8tw