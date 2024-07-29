　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買到賺到！點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7744元

點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7,744元！（圖／點八餐飲提供）

▲點八餐飲推出888元超級會員方案，88天每天享88元內用折扣。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

以道地港式餐飲打響名號的點八餐飲集團，現正推出「點八超級發 - 888元超級會員方案」，即日起至8月31日止，購買方案後的88天內，每天至全台點八連鎖體系用餐，不限品牌皆可享有內用88元折扣，最高合計可抵7,744元，超過原價8倍價值，名額有限，只有888名機會，買到賺到，錯過不再！

點八餐飲自2023年推出新版會員制度，上線更便捷且多元化的會員系統，至今已啟用滿一年。為慶祝點八會員一周年，不但推出888元享88天每天折抵88元的「超級會員」優惠專案，同時也進一步提升一般會員的權益，凡免費註冊入會皆可得合計1,200元折價券，滿一年後可再次獲得新一年度1,200元券，每月消費都可享有折扣機會！此外，入會當天再加碼發放50元現領即用券，同桌顧客可以領券後同時使用，越多人聚餐省越多！

會員積分價值再升級！點八餐飲會員只要至全台旗下任一品牌，包含點8號、點八粵、點八小食，消費每100元皆可累積1點會員積分，每點積分不但可以折抵1元，還可用優惠的額度兌換門市陳列的特賣商品，例如熱銷全球的韓國花崗岩鍋具組、泰皇御用椰子水、隨身零食果乾、迪士尼聯名杯碗、實用沐浴日用品等。

點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7,744元！（圖／點八餐飲提供）

▲點八會員入會滿一周年時，將再領到1,200元折價券，每月折扣不間斷。

點八餐飲集團以獨特的餐飲理念和高品質的服務著稱，旗下品牌涵蓋了各種精美的港、粵美食。「點8號」打破傳統港點刻板印象，大量採用台灣在地當令食材，糅合星級職人的巧手匠心，不用花大錢就能吃到最道地的港式美食。「點八粵」則以中式八大菜系之一的「粵菜」做為主打，不僅擁有精緻港式點心，更呈現粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，店內裝潢以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。「點八小食」主打方便食用的創意港點，呈現出融合港式街頭和年輕元素的「新美食文化場所」，滿足現代人多元化、時尚化用餐體驗的追求。「點八超級發 - 888元超級會員方案」至點八旗下門市即可購買，販售門市請至點8號官方粉絲專頁查看。

點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7,744元！（圖／點八餐飲提供）

▲「點8號」重現經典港式美味，滿滿的蒸籠端上桌，就是要挑逗港點控的味蕾！

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/
點8號官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/dimsum8tw

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超市量販蔬菜特價！全聯裸賣葉菜1把29元、家樂福黑美人菇買1送1

買到賺到！點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7744元

「麥當勞麥麥盒」變成超萌Baby Shark了！6款主題讀本只送不賣

薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

夏天就是要去海邊！直擊火辣妹子完美體態的穿搭小心機

3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃

全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超市量販蔬菜特價！全聯裸賣葉菜1把29元、家樂福黑美人菇買1送1

買到賺到！點八餐飲超級會員限時上線中　88天最高合計折抵7744元

「麥當勞麥麥盒」變成超萌Baby Shark了！6款主題讀本只送不賣

薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐

夏天就是要去海邊！直擊火辣妹子完美體態的穿搭小心機

3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃

全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

消費熱門新聞

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

全聯千層吐司來頭超猛！世界冠軍監修

超商咖啡「買1送1」、抽一年份霜淇淋

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

6大速食店「限時優惠」懶人包！

麥當勞「6大優惠券」本周開吃！

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

肯德基「2大限時優惠」周末搶吃

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

麥當勞麥麥盒變成立體Baby Shark了

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力

3大速食店應援奧運限定餐一次看

更多熱門

相關新聞

點點心漢神巨店開幕送豬仔流沙包

點點心漢神巨店開幕送豬仔流沙包

由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，在高雄開出第2家分店了，地點位於漢神巨蛋購物廣場，今日正式開幕，首5日還有消費滿額送「豬仔流沙包」優惠。此外，全台門市同時推出「食神好味」系列新菜，凡任點1道新菜，再免費招待同品項1份。

2024甲文青必喝推薦！

2024甲文青必喝推薦！

聚餐、謝師宴首選　「點八餐飲」祭85折超殺優惠

聚餐、謝師宴首選　「點八餐飲」祭85折超殺優惠

「點八餐飲」用餐送面膜、布朗尼！

「點八餐飲」用餐送面膜、布朗尼！

寵愛媽媽月限時優惠　「點八餐飲」免費好禮三重送

寵愛媽媽月限時優惠　「點八餐飲」免費好禮三重送

關鍵字：

點八餐飲點八粵粵菜點8號點八小食港式

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面