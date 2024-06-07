　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

▲六月聚餐、謝師宴旺季，點八餐飲集團推出「六月感恩回饋季」特別活動，8人以上訂位聚餐立享85折，最適合有微型謝師宴需求的顧客。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

點八餐飲集團推出「六月感恩回饋季」，即日起至6月30日止，凡於點八餐飲旗下「點8號」、「點八粵」電話或網路訂位滿8人以上，結帳即享全單餐點85折優惠。

隨著畢業季到來，點八餐飲集團看準六月份聚餐與謝師宴的高度需求，特別推出8人以上訂位85折的超殺優惠，即使是一般親友聚餐，凡滿8人也享有同等優惠。無論是想感謝師長的恩情，還是與親友溫馨聚會，點八餐飲都準備了最精緻的港點，以及最完善的環境，讓有聚會需求的客人，歡度美好時光，共享難忘的用餐體驗。

點八餐飲集團以其獨特的餐飲理念和高品質的服務而聞名，涵蓋了各種精美的港式美食，旗下「點8號」打破傳統港點刻板印象，大量採用台灣在地當令食材，糅合星級職人的巧手匠心，深受廣大消費者喜愛，不用花大錢就能吃到最道地港式美食，擁有許多受歡迎的熱門餐點，像是臘味炒飯、蔥油雞排撈麵、XO醬海鮮炒飯等，都是由師傅現場製作，保證新鮮美味，謝師宴或家人聚餐不踩雷。

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

▲「點8號」重現經典港式美味，以傳統港式烹飪技藝為基礎，融入現代創意元素，帶來獨特且豐富的餐飲體驗。

「點八粵」以中式八大菜系之一「粵菜」為主打，不僅有精緻港式點心的傳統，更呈現粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，點八粵台南店開在市中心的Focus百貨商場七樓，鄰近台南火車站。粵菜愛好者必點招牌菜「牛叉燒」，主廚特選背卷心部位進行料理，此處肉質鮮嫩而有嚼勁，店內特色菜色還包括「紅藜麥蒜香脆皮雞」、「鮮蝦粉絲煲」和「松露瑤柱蛋白炒飯」等，讓顧客們品嘗到地道的粵菜風味，店內裝潢一改傳統中式餐廳復古印象，以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

▲▼「點8號」主打星級點心銅板價，以極為親民的價格，提供採用台灣在地食材並現點現蒸的港式餐點。空間設計上跳脫傳統中式餐飲空間的沉重感，入口迎面的黃色弧形櫃台，塑造出圓潤且活力形象。

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

▲「點八粵」結合時尚與傳統的元素，十分適合多人合菜聚餐。

聚餐、謝師宴首選!「點八餐飲」祭出85折超殺優惠（圖／點八餐飲提供）

▲點八粵8人包廂另附沙發坐椅，環境優雅且舒適。

點8號線上訂位 https://pse.is/DIM-inline
點八粵線上訂位 https://pse.is/8Canton-inline
點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/

ET快訊
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆

陸晶片龍頭中芯擺脫對外依賴　國產半導體設備納入生產線

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

賽車開一半方向盤掉了！　選手冷靜重新裝上繼續衝

消費熱門新聞

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

泡麵10大排行榜出爐！賣場祭「買1送1」

妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨

今天就買！超商咖啡「買6送6」爽喝

全套麥當勞店員家家酒8月還有送！

7-11「大人版思樂冰」限時回歸

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

在台日本名人學生時期最愛美味

全聯「博士級生菜」無土味秘密公開

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

更多熱門

相關新聞

營養師傳授「聚餐不發胖小技巧」

營養師傳授「聚餐不發胖小技巧」

每到周末就是和三五好友相揪聚餐的好日子，分享近況再聊聊八卦，不知不覺吃下的熱量就超標，營養師余朱青分享，聚餐本是開心的事情，就放鬆心情吃，過度焦慮也是造成肥胖原因之一，她補充若是可以的話，記住以下5點並盡量執行，讓你熱量攝取少一點！

「謝師宴詐騙」又來了　警籲別上當

「謝師宴詐騙」又來了　警籲別上當

母親節好康！全國大飯店推包廂築間88折

母親節好康！全國大飯店推包廂築間88折

「點八餐飲」用餐送面膜、布朗尼！

「點八餐飲」用餐送面膜、布朗尼！

寵愛媽媽月限時優惠　「點八餐飲」免費好禮三重送

寵愛媽媽月限時優惠　「點八餐飲」免費好禮三重送

關鍵字：

點八餐飲點八粵粵菜點8號點八小食港式聚餐謝師宴

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面