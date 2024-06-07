聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

▲六月聚餐、謝師宴旺季，點八餐飲集團推出「六月感恩回饋季」特別活動，8人以上訂位聚餐立享85折，最適合有微型謝師宴需求的顧客。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

點八餐飲集團推出「六月感恩回饋季」，即日起至6月30日止，凡於點八餐飲旗下「點8號」、「點八粵」電話或網路訂位滿8人以上，結帳即享全單餐點85折優惠。



隨著畢業季到來，點八餐飲集團看準六月份聚餐與謝師宴的高度需求，特別推出8人以上訂位85折的超殺優惠，即使是一般親友聚餐，凡滿8人也享有同等優惠。無論是想感謝師長的恩情，還是與親友溫馨聚會，點八餐飲都準備了最精緻的港點，以及最完善的環境，讓有聚會需求的客人，歡度美好時光，共享難忘的用餐體驗。

點八餐飲集團以其獨特的餐飲理念和高品質的服務而聞名，涵蓋了各種精美的港式美食，旗下「點8號」打破傳統港點刻板印象，大量採用台灣在地當令食材，糅合星級職人的巧手匠心，深受廣大消費者喜愛，不用花大錢就能吃到最道地港式美食，擁有許多受歡迎的熱門餐點，像是臘味炒飯、蔥油雞排撈麵、XO醬海鮮炒飯等，都是由師傅現場製作，保證新鮮美味，謝師宴或家人聚餐不踩雷。

▲「點8號」重現經典港式美味，以傳統港式烹飪技藝為基礎，融入現代創意元素，帶來獨特且豐富的餐飲體驗。

「點八粵」以中式八大菜系之一「粵菜」為主打，不僅有精緻港式點心的傳統，更呈現粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，點八粵台南店開在市中心的Focus百貨商場七樓，鄰近台南火車站。粵菜愛好者必點招牌菜「牛叉燒」，主廚特選背卷心部位進行料理，此處肉質鮮嫩而有嚼勁，店內特色菜色還包括「紅藜麥蒜香脆皮雞」、「鮮蝦粉絲煲」和「松露瑤柱蛋白炒飯」等，讓顧客們品嘗到地道的粵菜風味，店內裝潢一改傳統中式餐廳復古印象，以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。

▲▼「點8號」主打星級點心銅板價，以極為親民的價格，提供採用台灣在地食材並現點現蒸的港式餐點。空間設計上跳脫傳統中式餐飲空間的沉重感，入口迎面的黃色弧形櫃台，塑造出圓潤且活力形象。

▲「點八粵」結合時尚與傳統的元素，十分適合多人合菜聚餐。

▲點八粵8人包廂另附沙發坐椅，環境優雅且舒適。

點8號線上訂位 https://pse.is/DIM-inline

點八粵線上訂位 https://pse.is/8Canton-inline

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/