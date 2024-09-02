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曬出你的學生照！點八餐飲號召感念師恩　打卡享優惠

點八餐飲號召感念師恩，打卡享優惠！（圖／點八餐飲提供）

▲點八餐飲號召感念師恩，只要完成活動條件，現場出示手機頁面，就享平假日折扣優惠。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

快準備好你的年輕照片！在這個感念師恩的時節，點八餐飲要號召所有的學生、非學生，一起回顧美好的校園時光，並享受專屬的餐飲優惠！「青春留影，師恩難忘」，即日起至9/30(一)止，只要在社群媒體上分享你學生時代的照片，並至點八餐飲旗下任一門市打卡，就享平日9折、假日95折優惠。更多活動詳情，請見官方網站或粉絲專頁。

點八餐飲驚喜不斷，為維持帶給顧客用餐新鮮感，點八品牌最多分店的「點8號」，將於這個九月推出多道全新菜色，包括生炒牛肉飯、松花雞排撈丁、麻辣乾鍋、翡翠鮮蝦炸春卷，以及專為素食者準備的香椿素炒飯，此外，還有精緻甜點椰奶桂花凍、拍照必點的紫蘇國寶茶，更多港式經典將與饕客們見面。現在加入點八會員，有機會得到免費體驗新菜的機會，點八餐飲將不定期於會員帳號中發放「點8號新菜嚐鮮體驗券」，憑券到「點8號」任一門市內用，可免費兌換當期新品體驗菜一份。

點八餐飲號召感念師恩，打卡享優惠！（圖／點八餐飲提供）

▲點8號推出全新菜色，凡點8號會員都有機會收到「新菜嚐鮮體驗券」。

點八餐飲集團品牌「點8號」、「點八粵」及「點八小食」融合了港式美食的經典和創新，為顧客帶來最地道的味道和最新鮮的食材。「點八餐飲」不僅僅提供美味的食物，更希望打造一個溫馨、舒適的用餐環境，讓每位顧客都享受到最高品質的用餐體驗。

點八餐飲號召感念師恩，打卡享優惠！（圖／點八餐飲提供）

▲點八餐飲重現經典港式美味，同時加入創新元素，為顧客帶來新鮮的用餐體驗。

點八餐飲集團所有折扣、優惠、行銷活動不得合併使用。
點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/
點8號官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/dimsum8tw 

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