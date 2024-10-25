歐洲議會「中國軍事挑釁、扭曲聯大決議」　外交部：高度肯定及感謝

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新一屆的歐洲議會昨日以壓倒性票數，通過挺台決議，除了反對中國扭曲聯大第2758號決議文，同時，也譴責中國對台灣持續軍事挑釁。對此，外交部今（25日）表示，高度肯定及誠摯感謝，也承諾「我國將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定」。

歐洲議會昨日以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案（Resolution on the People’s Republic of China’s misinterpretation of the UN resolution 2758 and its continuous military provocations around Taiwan），強烈反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與相關國際組織。

外交部表示，該決議案指出，聯大第2758號決議涉及中華人民共和國的地位，但「沒有確立中華人民共和國對台灣享有主權，也沒有對台灣未來加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定，台灣也從來不是中華人民共和國的一部分」。

外交部再指，該決議案強調，聯大第 2758 號決議對台灣不持任何立場，強烈「反對並駁斥中國試圖扭曲歷史和國際規則，並藉此阻撓台灣有意義地參與國際組織」，另外，該決議強烈譴責中國對台灣持續的軍事挑釁及灰色地帶戰術，並重申歐盟堅決反對任何片面改變台灣海峽現狀的行為。

此外，外交部點出，該決議案還指出，台灣是歐盟在印太區域的關鍵理念相近夥伴，鼓勵歐盟及會員國持續深化與台灣在經濟投資、半導體等高科技產業供應鏈、災害防救、全民防衛及反制外來訊息操弄及干預等各面向的合作與交流。

外交部說明，歐洲議會透過決議文清楚表示，持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際組織，歐洲議會也歡迎台歐盟間密切的官方及民間互動與交流，包括近期蔡英文前總統訪問歐洲議會。

針對歐洲議會以壓倒性票數通過該決議，外交部表示，高度肯定及誠摯感謝，「我國也將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定」。

外交部強調，本決議案是繼今年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」、澳洲聯邦國會參議院通過友我動議、荷蘭國會眾議院通過友台動議後，全球第3個通過的國會或歐盟友我議案。最後，外交部呼籲，國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論