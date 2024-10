歐洲議會「中國軍事挑釁、扭曲聯大決議」　外交部：高度肯定及感謝

▲外交部。(圖/記者黃國霖攝)

實習記者石嘉豪/台北報導

新一屆的歐洲議會昨日以壓倒性票數,通過挺台決議,除了反對中國扭曲聯大第2758號決議文,同時,也譴責中國對台灣持續軍事挑釁。對此,外交部今(25日)表示,高度肯定及誠摯感謝,也承諾「我國將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作,共同維護台海及印太地區的和平與穩定」。

歐洲議會昨日以432票贊成、60票反對的壓倒性票數,通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案(Resolution on the People’s Republic of China’s misinterpretation of the UN resolution 2758 and its continuous military provocations around Taiwan),強烈反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與,並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與相關國際組織。

外交部表示,該決議案指出,聯大第2758號決議涉及中華人民共和國的地位,但「沒有確立中華人民共和國對台灣享有主權,也沒有對台灣未來加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定,台灣也從來不是中華人民共和國的一部分」。

外交部再指,該決議案強調,聯大第 2758 號決議對台灣不持任何立場,強烈「反對並駁斥中國試圖扭曲歷史和國際規則,並藉此阻撓台灣有意義地參與國際組織」,另外,該決議強烈譴責中國對台灣持續的軍事挑釁及灰色地帶戰術,並重申歐盟堅決反對任何片面改變台灣海峽現狀的行為。

此外,外交部點出,該決議案還指出,台灣是歐盟在印太區域的關鍵理念相近夥伴,鼓勵歐盟及會員國持續深化與台灣在經濟投資、半導體等高科技產業供應鏈、災害防救、全民防衛及反制外來訊息操弄及干預等各面向的合作與交流。

外交部說明,歐洲議會透過決議文清楚表示,持續支持台灣有意義參與世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)、國際刑警組織(INTERPOL)和聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)等相關國際組織,歐洲議會也歡迎台歐盟間密切的官方及民間互動與交流,包括近期蔡英文前總統訪問歐洲議會。

針對歐洲議會以壓倒性票數通過該決議,外交部表示,高度肯定及誠摯感謝,「我國也將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作,共同維護台海及印太地區的和平與穩定」。

外交部強調,本決議案是繼今年7月「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」、澳洲聯邦國會參議院通過友我動議、荷蘭國會眾議院通過友台動議後,全球第3個通過的國會或歐盟友我議案。最後,外交部呼籲,國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議,並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論