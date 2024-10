歐洲議會「反對中國扭曲聯大2758決議」　賴清德：感謝團結支持台灣

▲總統賴清德。(資料照/記者林敬旻攝)

實習記者石嘉豪/台北報導

歐洲議會昨日以壓倒性票數通過挺台決議案,除了反對中國扭曲聯大第2758號決議文外,同時,也譴責中國對台灣持續軍事挑釁。對此,總統賴清德今(25日)在社群平台表示,非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣,台歐共享的價值與對和平的堅持,共同團結在一起。

新屆期的歐洲議會以壓倒性的票數通過挺台決議,譴責「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」。民進黨立委范雲指出,此決議除了譴責中共扭曲聯大2758號決議,也譴責中共阻礙臺灣參與國際組織。

范雲再指,決議也強烈反對並駁斥中共曲解歷史和國際規則的企圖,歐洲議會認為,聯大2758號決議對台灣參與聯合國並未採取立場,並重申,台灣是歐盟的關鍵夥伴,讚揚台灣的民主堅決和公民社會活力。

總統賴清德也以社群平台「X」感謝歐洲議會挺台。賴清德表示,非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣的決議案,表達反對中國曲解聯合國大會2758號決議文內涵,用以限縮台灣的國際參與。賴清德強調,「我們共享的價值與對和平的堅持,讓我們團結在一起,共同打造更強健的民主保護傘!」。

賴清德於社群平台「X」原文如下:

Greatly appreciate the @Europarl_EN's overwhelming support for Taiwan in its motion opposing China's distortion of UN Resolution 2758 to limit Taiwan's international participation. Our shared values & commitment to peace bring us together, making our democratic umbrella stronger!