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睡到一半「調情完超想要」　男友1舉動傻眼！妹子怒：很受傷

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO感覺來了，男友卻沒想壞壞。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些情侶會在半睡半醒時，來一場刺激的迷糊戰！而一名妹子抱怨，男友半夜突然想要，原PO也非常努力調情，本以為下秒要上演高潮戲碼，怎料男友是用手解決生理需求，令原PO感到很受傷，「男生這樣是什麼意思？」文章曝光後，一票老司機秒懂，「有可能不想打擾你休息，或是想要但很累，趕快解決」。

一名女網友在Dcard表示，晚上睡到一半，男友突然抓她的手去摸生殖器，求歡愛撫一陣子後，原PO的感覺也來了，本以為會來一場激戰，豈料男友根本沒這個打算，「一隻手抱著我，一隻手幫自己...之後就結束了。」

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當下原PO傻眼又一臉問號，她彷彿成了真人情趣玩具，「內心還很受傷，我想問問，男生這樣是什麼意思？」

一票老司機幫解釋，「可能單純感覺來了，想速戰速決就可以快點休息？因為睡到一半想要，如果做的話要動，結束後要洗，程序比較多？」「都睡旁邊了，他為什麼不找你一起開心」、「通常是沒什麼意思，就是當下想射，也不用進去，但有妳在身邊 很舒服」、「有可能不想打擾你休息，或是想要但很累，趕快解決」、「摸到來不及吧，已經在弦上了不得不發」、「做愛這件事情不要想太多會比較好」。

事後，原PO直球詢問男友，反而讓兩人大吵一架，「他覺得我前面幫他很久，怕我會累所以想自己趕快弄弄結束」，但原PO認為，愛撫這麼久就是想壞壞，「結果他在我面前草草了事，我有點受傷」，最後男友索性直接走人，再度讓原PO傻眼。

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