交往多久「可說存款有多少」網吵翻！苦主曝1狀況：一定要知道

▲男友一直想知道原PO的實際存款。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「情侶間會問彼此存款嗎？」一名妹子透露，男友已知道她的薪水，如今又好奇存款有多少，讓原PO錯愕又反感，「連我爸媽都不知道我存款多少！」文章曝光後，網友看法也大不同，「千萬不要說，以前傻傻講了，結果被當ATM」、「有結婚打算的話，知道對方存款及存錢速度是非常重要的」。

一名女網友在Dcard表示，剛交往的時候，男友就詢問過原PO的存款，由於這牽扯到隱私問題，「那時我覺得很意外，加上覺得這種事是很私人的問題，就沒回答」，豈料目前交往近半年，男友又來問一次，讓原PO直呼煩惱。

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原PO直呼，連自己爸媽都不知她存款有多少，何況是告訴男友實際金額，「就是覺得怪怪的！」由於原PO才剛畢業，也擔心男友會嫌她存款太少。

對此，原PO好奇拋問眾人意見，「男生問這件事的目的是什麼？都會跟另一半分享存款有多少嗎？交往多久可以知道彼此的薪水、存款？」最後原PO也補充，男友知道她目前的薪水。

多數人認為，「知道薪水就夠了吧，你可以直接問他是為什麼想知道？交往半年有點太快了」、「過來人經驗...千萬不要說，以前傻傻講了，結果被當ATM」、「有結婚打算的話，知道對方存款及存錢速度是非常重要的，我覺得不用知道非常精確數字就一個大概就好」、「我爸媽甚至到現在結婚30年都不知道互相的存款」、「不能說啊，就算結婚薪水存款也是各自處理，只要妳回答他妳都有定期存款就好」、「覺得有結婚共識再透露就好+1，看日常消費大概就可以知道對方有沒有在存錢了吧」。

也有過來人回應，就怕遇到月光族伴侶，「我會耶，因為配偶要一起經營家庭，要了解彼此經濟狀況與習慣，如果不排除結婚的話，想要及早知道情況，如果對方金錢觀差異太大的話，可以及早分手不浪費時間」、「因為家裡有月光族（我借錢給她，現在大概還有六萬左右沒還）反而覺得交往有超過半年，就可以問，早點拿出來討論」。