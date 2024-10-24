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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共僅封鎖台北港國際會坐視？　顧立雄：劃禁航區一定影響區域和平

記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（24日）赴立院外交及國防委員會報告並備詢，會前也接受媒體聯訪，對於有名嘴稱，封控台海跟封控台灣不一樣，若只是封鎖台北、高雄港，國際社會可能坐視不管。顧立雄回應，封鎖在國際法上有明確定義，平等適用所有國家，若劃定一個禁航區一定會影響區域和平穩定，一但進入到封鎖，這就是戰爭行為，哪一個民航船舶或飛機甘冒風險進入？對相關說法尊重，但大家對於封鎖應該要有清楚理解。

▲▼立法法院國防外交委員會7日邀請國防部長顧立雄，就「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」及「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」作報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

有媒體報導稱，雄風飛彈移動路徑、部署情況已經被中共掌握。顧立雄回應，現在就在著重戰力保存階段的訊跡管理，相關武裝隱匿訊號可能暴露，國防部都要加強，部署戰術位置也不只一個，要做好訊跡管理工作，相關作為的細節不宜多透露。

至於昨日因空軍共諜案遭監察院糾正，顧立雄表示，國防部持續加強官兵意識，也做好保密機制，這幾案都是官兵檢舉，可見國軍保防教育有一定成效，國防部會持續進行，這些案都是經官兵檢舉破壞，代表官兵警覺心是夠的，也顯示應該持續保防教育作為。

而顧立雄昨受訪時稱，若台海遭封鎖國際不會坐視不管。有名嘴稱，封控台海跟封控台灣不一樣，若只是封鎖台北、高雄港，國際社會會坐視不管。對此，顧立雄回應，各位講封控並不精確，封鎖在國際法上有明確定義，平等適用所有國家、不能有例外，這叫做封鎖。

顧立雄指出，若劃定一個禁航區一定會影響區域和平穩定，一但進入到封鎖，這就是戰爭行為，請問封鎖了還可以走，哪一個民航船舶或飛機甘冒風險進入？對於這樣的講法尊重，但大家對於封鎖應該要有清楚理解。

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