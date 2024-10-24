中共僅封鎖台北港國際會坐視？　顧立雄：劃禁航區一定影響區域和平

記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（24日）赴立院外交及國防委員會報告並備詢，會前也接受媒體聯訪，對於有名嘴稱，封控台海跟封控台灣不一樣，若只是封鎖台北、高雄港，國際社會可能坐視不管。顧立雄回應，封鎖在國際法上有明確定義，平等適用所有國家，若劃定一個禁航區一定會影響區域和平穩定，一但進入到封鎖，這就是戰爭行為，哪一個民航船舶或飛機甘冒風險進入？對相關說法尊重，但大家對於封鎖應該要有清楚理解。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



有媒體報導稱，雄風飛彈移動路徑、部署情況已經被中共掌握。顧立雄回應，現在就在著重戰力保存階段的訊跡管理，相關武裝隱匿訊號可能暴露，國防部都要加強，部署戰術位置也不只一個，要做好訊跡管理工作，相關作為的細節不宜多透露。

至於昨日因空軍共諜案遭監察院糾正，顧立雄表示，國防部持續加強官兵意識，也做好保密機制，這幾案都是官兵檢舉，可見國軍保防教育有一定成效，國防部會持續進行，這些案都是經官兵檢舉破壞，代表官兵警覺心是夠的，也顯示應該持續保防教育作為。

而顧立雄昨受訪時稱，若台海遭封鎖國際不會坐視不管。有名嘴稱，封控台海跟封控台灣不一樣，若只是封鎖台北、高雄港，國際社會會坐視不管。對此，顧立雄回應，各位講封控並不精確，封鎖在國際法上有明確定義，平等適用所有國家、不能有例外，這叫做封鎖。

顧立雄指出，若劃定一個禁航區一定會影響區域和平穩定，一但進入到封鎖，這就是戰爭行為，請問封鎖了還可以走，哪一個民航船舶或飛機甘冒風險進入？對於這樣的講法尊重，但大家對於封鎖應該要有清楚理解。