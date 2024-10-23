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監院糾正史上最大共諜案　「夫妻檔」沉迷職棒簽賭欠債、洩漢光機密

▲▼國防部大門。（圖／記者張一中攝）

▲國防部大門。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

空軍中校孫緯、少校劉芸雅夫妻檔軍官被退役空軍上校劉聖恕吸收，長期為中共情工單位刺蒐國防機密，孫因沉迷職棒簽賭導致財務窘迫，遭到主嫌劉聖恕吸收，其妻劉芸雅更見利忘義，涉多起洩密，甚至包含漢光演習機密，更牽扯其他2名與劉女舊識之空軍軍官涉案，並因而遭判刑撤職，其中包含1名培養不易的飛官。監察院今（23日）通過糾正國防部、空軍司令部及國防大學，促請行政院及國安高層正視並督飭所屬檢討改進。

浦忠成、林文程、蔡崇義三位委員指出，本案是近年破獲國軍潛伏共諜的指標性案件，因主嫌孫緯、劉芸雅均為共諜夫妻檔，係歷來國安機關偵辦國軍共諜案件共犯身分之所僅見；且全案涉案人數多達8人，現役「校級」軍官即有6人，為近年最多者。此外，本案3名主嫌一審分別獲判劉聖恕有期徒刑20年、孫緯有期徒刑19年6月、劉芸雅有期徒刑20年6月，亦係除羅賢哲共諜案之外，主嫌獲判刑度最高者。本案從國防部107年1月接獲檢舉直至檢調啟案偵破，前後歷經5年之久，本院對於政戰局保防人員的不懈努力，給予高度肯認。

三位監察委員調查發現，早於民國90餘年間主嫌劉聖恕前於任職空軍官校少校教練機教官期間，即曾透過其岳父引介認識中共國安部人員陳若宸（化名），並為陳某所吸收為中共情工單位效命。嗣至102年2月劉聖恕自空軍官校基本飛行組上校副組長退役後，劉某即計畫性運用軍中人脈關係，篩選具教官師生情誼等類人員列為優先拉攏對象，伺機在臺物色吸收經濟狀況不佳之失意現役軍人，進而發展刺密蒐情管道。

本案孫緯即因沉迷職棒簽賭導致財務窘迫，後更因涉營外欠債行為不檢，遂遭劉聖恕鎖定而於105年間予以吸收。而孫緯再婚配偶劉芸雅不僅未能大義滅親，舉發孫緯加入共諜組織之事實，竟見利忘義，而於111年11月某日錄製為中共情工單位工作蒐情之錄音檔，與其夫一同陷入背叛國家泥淖，不僅自誤害國，更牽扯其他2名與劉女舊識之空軍軍官涉案，並因而遭判刑撤職，其中包含1名培養不易的飛官，無異是空軍飛行人員的一大損失。

三位監察委員調查本案關於空軍司令部的缺失方面，在於有關國軍「正義專案」的推動成效不彰，未能發揮適時檢舉及反映違常情事的效益，致使國軍與國防安全長期陷於危疑不安的險境之中；又本案孫緯曾任空軍保防幹部竟涉及職棒簽賭，且其任職前與任職中並未接受完整、適當的保防職能相關訓練，足見該司令部的保防選員與教育訓練有欠嚴謹完善。

又所屬空軍松山指揮部保防強度不足、屬員欠缺安全警覺，致孫緯於110年1月間假借致贈年節禮品予舊識長官的名義，進入該指揮部重要軍事管制區域，趁隙違規夾帶手機拍攝軍事機密得逞；另劉芸雅調離該指揮部後，仍屢次藉詞向二名舊識軍官訛索該機密資訊，該二人基於私誼竟洩漏、交付其業管多件機密文案，益證對於屬員公務保密紀律要求未臻落實，嚴重危害國軍與國家安全。

另本案有關國防大學缺失方面，三位監察委員指出國防部各機關橫向聯繫不足，且該校各級督管幹部未詳實知官識兵，竟指派與顯有風紀顧慮人員（孫緯）結婚之劉芸雅，擔任111年度「漢光演習」保密安全管制中心的安全督導官，致使劉女得以利用職務之便，刺蒐演訓機密資訊並輾轉交付予中共情工。

又國防大學前開管制中心之安管措施不周、校區門禁管制鬆散，使劉女得以夾帶手機拍攝前述「漢光演習」機密資訊並攜出校外；又因國防大學未能貫徹所謂資安「零信任」要求，致屬員將個人資訊設備的帳號密碼交予劉芸雅知悉，衍生資安防護漏洞；另該校教學素材來源規範之要求未予貫徹宣導及執行，竟發生教官以教學需要為由，向原任職空軍松山指揮部之2名舊識軍官索取機密資訊的違密情事。

另本案調查國防部每月定期召開「部務會報」，會議目的主以部長及各級長官政令宣導，屬一般性會議，議事內容不涉機密事項，然因空軍司令部承辦參謀誤將涉密資訊提列會議資料之一部，又因國防部政務辦公室承辦人未嚴格審稿及落實個別分送，因而發生機密外流情事。

亦即，劉芸雅擔任國防大學總務處少校採購官期間，理論上不可能也不應接觸屬於空軍松山指揮部有關「漢光演習」之機密文件，卻因上開機密文件為國防部「部務會報」之一部分，而國防大學承辦人員於往下交辦各單位時，又未依規定區分各單位實際可接觸機密文件等級，因而係將全部文件以一般件之書面及電子檔形式往下分送。劉芸雅即是在收到整份「部務會報」時，發現其中有其他單位的機密文件，遂將其影印後攜回家中，肇衍機密外流情事。然而，三位監委認為本案不該以單一違洩密事件視之，已經責成國防部全面清查究責。

最後，三位監委建議法務部應該協調國防部整合偵辦國安案件的檢察署、司法警察、政戰局保防安全處、軍安總隊及國安局建立聯繫平台，將國安案件辦案團隊及各方相關資源有效連結，務期得以發揮最高的偵辦綜效。

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