中共可封鎖台灣？　顧立雄曝台海產值2.45兆鎂：國際不可能坐視不管

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍日前舉行「聯合利劍—2024B」的對台針對性演習，外界憂心該演習讓中國封鎖台灣風險高。對此，國防部長顧立雄今（23日）受訪時表示，聯合利劍B雖然有劃定區域，但沒有實際經緯度、限制海空域貨運通行，若真的要進行封鎖，禁止所有機艦進入該區域，按照國際法規定，這樣的行為已經視同戰爭，而台海產值佔全球運輸產值1/5、達到2.45兆美金，國際不可能坐視不管。

顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備詢，會前也接受聯訪。對於「聯合利劍—2024B」演習，顧表示，聯合利劍B劃定區域，但沒有實際經緯度，也沒有限制海空域貨運通行，若要進行封鎖的話，按照國際法規定，禁止所有機艦進入該區域，按照聯合國決議，這樣的行為已經視同戰爭。

顧立雄指出，操演跟實際封控不一樣，對國際社會影響也不相同，台海產值佔全球運輸產值1/5、達到2.45兆美金，若真的進行國際法上定義的封鎖，影響非常嚴重，國際不可能坐視不管。

媒體追問，若實際封鎖，美軍是否可能馳援？顧立雄回應，無法回答假設性狀況，國際法上實施不論任何國家禁止進入的封鎖，對全球經濟影響嚴重，包括美國、中國、日韓、印太及全球國家都受到重大影響，國際不可能坐視不管。