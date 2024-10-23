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中共可封鎖台灣？　顧立雄曝台海產值2.45兆鎂：國際不可能坐視不管

▲▼立法法院國防外交委員會7日邀請國防部長顧立雄，就「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」及「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」作報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍日前舉行「聯合利劍—2024B」的對台針對性演習，外界憂心該演習讓中國封鎖台灣風險高。對此，國防部長顧立雄今（23日）受訪時表示，聯合利劍B雖然有劃定區域，但沒有實際經緯度、限制海空域貨運通行，若真的要進行封鎖，禁止所有機艦進入該區域，按照國際法規定，這樣的行為已經視同戰爭，而台海產值佔全球運輸產值1/5、達到2.45兆美金，國際不可能坐視不管。

顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備詢，會前也接受聯訪。對於「聯合利劍—2024B」演習，顧表示，聯合利劍B劃定區域，但沒有實際經緯度，也沒有限制海空域貨運通行，若要進行封鎖的話，按照國際法規定，禁止所有機艦進入該區域，按照聯合國決議，這樣的行為已經視同戰爭。

顧立雄指出，操演跟實際封控不一樣，對國際社會影響也不相同，台海產值佔全球運輸產值1/5、達到2.45兆美金，若真的進行國際法上定義的封鎖，影響非常嚴重，國際不可能坐視不管。

媒體追問，若實際封鎖，美軍是否可能馳援？顧立雄回應，無法回答假設性狀況，國際法上實施不論任何國家禁止進入的封鎖，對全球經濟影響嚴重，包括美國、中國、日韓、印太及全球國家都受到重大影響，國際不可能坐視不管。

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