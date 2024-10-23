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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共航母遼寧號昨夜穿行台海　顧立雄：所有動向都精準掌握

記者杜冠霖／台北報導

國防部今（23日）清晨發布新聞稿表示，中共遼寧號航艦編隊，昨日夜間由東沙附近海域經臺灣海峽北駛。國防部長顧立雄今受訪時回應，從遼寧號參與聯合利劍演習後，所有動向都精準透過聯合情監偵手段密切掌握，現在通過台海、沿著中線以西北駛，都密切掌握，這不是首次。

▲▼國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

顧立雄今上午赴立法院報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。會前也接受媒體聯訪。

對於媒體詢問，聯合利劍演習時，傳出有官兵被召回，顧立雄回應，關指部指揮官有淡水河防戒護的任務，指揮官認為戰備任務需求，召回附近駐地在附近的25名官兵回去，作為戰備任務需求，整體而言，國防部沒有提升戰備。

媒體追問，共軍網軍試圖攻擊我國民生聯網設備，顧立雄表示，共軍網軍攻擊每日存在，不論是軍事設施或民生關鍵基礎設施都有，要做好資安區域聯防、提升防護能力，這是大家共同努力。也有媒體追問戰爭存糧準備情況，顧立雄僅回應，農業部、經濟部會做詳細狀況。

至於藍營提案刪除「學校青年動員服勤」的部分，把高中生移出民防法跟全動法之外，顧立雄表示，全社會防衛韌性是目前建構重要目標，一方面要有自我防衛能力跟決心，抵禦任何可能重大災害及緊急狀況。

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