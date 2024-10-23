比爾蓋茲「豪捐16億」給賀錦麗！　親曝：這次選舉不一樣

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）最近向支持賀錦麗（Kamala Harris）的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）捐贈5000萬美元。比爾蓋茲先前從未表態支持賀錦麗，私下也無交情，如今卻大動作捐款，面對外界臆測，他則回應，「這次選舉不一樣。」

根據《紐約時報》報導，比爾蓋茲私下向「未來前進」捐贈5000萬美元（約台幣16億元），知情人士透露，比爾蓋茲在與其他人的通話中，表達了對於前總統川普再次入主白宮的擔憂。

事實上，比爾蓋茲先前從未表態支持賀錦麗，私下也無交情，但他對拜登政府在氣候變遷方面的工作表示讚賞。據兩位熟知「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的人士透露，基金會非常擔心川普當選後可能削減家庭計劃和全球衛生計劃的資金。

知情人士透露，比爾蓋茲捐款前，曾與「未來前進」最大金主之一的前紐約市長兼富豪彭博（Mike Bloomberg）進行討論，最終決定將5000萬美元捐給「未來前進」的非營利分支「未來前進美國行動」（Future Forward USA Action）。

比爾蓋茲給予《紐約時報》的回應，仍未提及是否支持賀錦麗，強調了自己兩黨合作立場，但也表示這次選舉不一樣，「我支持那些明確承諾改善醫療、減少貧困以及應對美國及全球氣候變遷的候選人。」

他表示，「我長期以來一直與政治譜系中的領袖合作，但這次選舉與以往不同，對美國和全球最脆弱的人群具有前所未有的意義。」

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