美麥當勞「1款漢堡」疑爆大腸桿菌！　釀1死、10住院

▲美國麥當勞的四盎司牛肉堡可能與「大腸桿菌」疫情爆發有關。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國疾病管制與預防中心(CDC)22日發布食品安全警報, 指出連鎖速食店麥當勞(McDonald’s)的四盎司牛肉堡可能與「大腸桿菌」疫情爆發有關,目前49個相關病例中,已有10人住院治療,還有1人不幸去世。

根據CNN報導,美國CDC表示,有10個州通報49個相關病例,已有10人住院治療,其中包括一名患有溶血性尿毒症綜合症(hemolytic uremic syndrome)的兒童,這是大腸桿菌感染後可能出現的嚴重併發症,目前已有一名年長病患死亡。

CDC指出,大多數病例集中在科羅拉多州和內布拉斯加州,多數患者指出,在發病前曾食用麥當勞的四盎司牛肉堡。

E. COLI OUTBREAK: CDC is investigating 49 illnesses in 10 states linked to McDonald’s Quarter Pounder hamburgers. If you ate a Quarter Pounder hamburger from McDonald’s and have severe symptoms of E. coli, contact your healthcare provider. https://t.co/g87itkupCQ pic.twitter.com/gHzUKCnTi9