美麥當勞「1款漢堡」疑爆大腸桿菌！　釀1死、10住院

▲美國麥當勞的四盎司牛肉堡可能與「大腸桿菌」疫情爆發有關。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）22日發布食品安全警報， 指出連鎖速食店麥當勞（McDonald’s）的四盎司牛肉堡可能與「大腸桿菌」疫情爆發有關，目前49個相關病例中，已有10人住院治療，還有1人不幸去世。

根據CNN報導，美國CDC表示，有10個州通報49個相關病例，已有10人住院治療，其中包括一名患有溶血性尿毒症綜合症（hemolytic uremic syndrome）的兒童，這是大腸桿菌感染後可能出現的嚴重併發症，目前已有一名年長病患死亡。

CDC指出，大多數病例集中在科羅拉多州和內布拉斯加州，多數患者指出，在發病前曾食用麥當勞的四盎司牛肉堡。

E. COLI OUTBREAK: CDC is investigating 49 illnesses in 10 states linked to McDonald’s Quarter Pounder hamburgers. If you ate a Quarter Pounder hamburger from McDonald’s and have severe symptoms of E. coli, contact your healthcare provider. https://t.co/g87itkupCQ pic.twitter.com/gHzUKCnTi9 — CDC (@CDCgov) October 22, 2024

美國食品和藥物管理局（ FDA）審查的資料顯示，切片洋蔥可能是污染的主要來源。

CDC表示，麥當勞已停止在數個州使用切片洋蔥和四盎司牛肉餅，這些牛肉餅僅用於四盎司牛肉堡，而切片洋蔥主要用於四盎司牛肉堡，並非其他產品。

麥當勞在聲明中表示，初步調查顯示洋蔥來自一家供應3個配送中心的單一供應商，「我們正與供應商密切合作，並在未來幾週內逐步恢復四盎司牛肉堡的供應，所有其他菜單項目，包括其他牛肉產品（如起司漢堡、漢堡、大麥克、雙層起司漢堡等）均不受影響。」

根據FDA的消息，麥當勞已將切片洋蔥和四盎司牛肉餅從科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州、懷俄明州、愛達荷州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內華達州、新墨西哥州和奧克拉荷馬州的部分地區門市撤下；而在其他州，四盎司牛肉堡可能會暫時缺貨。CDC也提醒，這次疫情可能不僅限於這些州。

感染大腸桿菌的人可能會出現劇烈腹痛、腹瀉、發燒和嘔吐等症狀，通常在食用受污染食物後的三到四天內出現。雖然大多數患者能在一週內無需治療自行痊癒，但部分患者可能會出現嚴重的腎臟問題，需住院治療。

隨著疫情消息的傳出，麥當勞的股價在盤後交易中大幅下跌。