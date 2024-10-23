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頭等艙降等經濟艙「3歲愛犬過世」！　美國男開告航空公司

▲▼ 。（圖／達志影像、legalontech）

▲3歲的Ash一身奶油色，在飛行途中過世。黑毛的是Kora。（圖／達志影像、legalontech）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名男子今年搭乘阿拉斯加航空從紐約飛往加州舊金山，他與父親帶著2隻法國鬥牛犬一同搭乘頭等艙，也支付額外費用讓愛犬一起待在機艙內，但依據他的說法，在登機之後，他們突然被要求換至經濟艙，下機時發現其中一隻3歲愛犬死亡。失去愛犬讓他當場難過到哭，如今已向航空公司提告。

每日郵報報導，加州舊金山男子坎帝略（Michael 'Mike' Contillo）去年11月帶著2隻法國鬥牛犬3歲Ash與10歲Kora一起搭乘頭等艙飛往紐約，在搭機之前，他帶著愛犬給獸醫做檢查，確認牠們身體都很健康，可以搭機，且搭機期間也沒有出現不舒服的狀況。到了今年2月當他們要從紐約飛回舊金山時，但遇上發生座位降等的問題。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲坎帝略有額外支付費用讓愛犬一起和他待在機艙內。（圖／翻攝自臉書）

坎帝略指出，他有額外支付費用讓愛犬一起和他待在機艙內，當時他與父親帶著愛犬與其他頭等艙乘客一起登機，入座已約25分鐘，但空服人員卻突然以安全因素要求換位子，要從第4排的頭等艙換至第11排的經濟艙座位。他稱，當時曾向空服員說明隨意移動狗狗可能造成危險的呼吸與心臟問題，特別是在起飛之前，但最終仍被迫變更座位。

在換位子之後，Ash呼吸變得快速且沉重，明顯變得焦慮，隨後平靜下來，動作也接著停止。直到起飛之後，坎帝略才能檢查愛犬的狀況，且被告知寵物籠要全程關閉。不過他後來以為愛犬已經睡著，所以沒有檢查。

當飛機抵達舊金山國際機場，坎帝略下飛機之後，這才發現Ash已經死亡，且已經完全屍僵，讓他忍不住當場難過到哭。已知這趟飛行約5小時，狗狗死後4小時左右會出現屍僵。

▲當飛機抵達舊金山國際機場，坎帝略下飛機之後，這才發現Ash已經死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

坎帝略近期接受每日郵報訪問時談及此事，認定當初若沒有被迫更換座位，愛犬就能安全度過這趟飛行，指責阿拉斯加航空疏忽、粗心且魯莽。對於空服人員因安全因素要求換座，他則是直言，「他們是想保護誰的安全？」此外，航空公司並未退還頭等艙與經濟艙座位的價差。

坎帝略表示，Ash生前是善良的狗，也很熱愛生活，「我從來沒見過一隻狗如此開心地活著」，但Ash離世讓他感到相當痛苦，為他帶來嚴重精神方面的困擾。10歲Kora目前身體健康，住在舊金山。

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