拜登催票脫口「應該政治關押川普」　川普陣營反擊

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任81歲總統拜登22日出席新罕布夏州活動催票，宣稱前總統、共和黨總統候選人川普應該被「政治關押」，引發爭議。對此，川普陣營迅速做出回擊，稱拜登承認：拜登與賀錦麗的計畫一直是對川普政治迫害。

路透等報導，拜登22日向民主黨人催票時宣稱，川普企圖無視美國憲法保障，若川普選贏賀錦麗，美國民主岌岌可危，「我們得把他（川普）關起來」，現場立刻響起4秒掌聲，「把他政治關押，把他鎖在門外，這是我們必須做的」。

Biden calls for Trump to be jailed 14 days before 2024 election: ‘We gotta lock him up!’ https://t.co/82qpfFSCXe pic.twitter.com/S8VEZ4CutP — New York Post (@nypost) October 22, 2024

對此，川普陣營立即做出反擊。川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）透過聲明表示，「拜登剛剛承認這個事實：他和賀錦麗的計畫一直是在政治上迫害他們的對手川普，因為他們無法公平、公正擊敗川普，拜登賀錦麗政府是對民主的真正威脅，我們呼籲賀錦麗譴責拜登的言論」。

賀錦麗今年在造勢活動期間曾遇到群眾高呼「把他關起來」（指川普），她示意現場停止呼喊口號，稱司法部將會處理這些問題，尋求透過選票擊敗川普。