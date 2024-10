拜登催票脫口「應該政治關押川普」　川普陣營反擊

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國現任81歲總統拜登22日出席新罕布夏州活動催票,宣稱前總統、共和黨總統候選人川普應該被「政治關押」,引發爭議。對此,川普陣營迅速做出回擊,稱拜登承認:拜登與賀錦麗的計畫一直是對川普政治迫害。

路透等報導,拜登22日向民主黨人催票時宣稱,川普企圖無視美國憲法保障,若川普選贏賀錦麗,美國民主岌岌可危,「我們得把他(川普)關起來」,現場立刻響起4秒掌聲,「把他政治關押,把他鎖在門外,這是我們必須做的」。

Biden calls for Trump to be jailed 14 days before 2024 election: ‘We gotta lock him up!’ https://t.co/82qpfFSCXe pic.twitter.com/S8VEZ4CutP