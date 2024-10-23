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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劇本寫好？藍召集選罷法協商破局　韓國瑜「預知」先排明要處理

▲▼選罷法協商。（圖／翻攝直播）

▲選罷法協商。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

《選罷法》修正案逕付二讀，國民黨團力拚本會期完成修法，國民黨團23日下午為此召開黨團協商，但會議還沒開始，立法院長韓國瑜就先發出24日的協商通知，當中納入《選罷法》，引來民進黨團質疑，是否早已知道今天協商不會過，會要交由院長等級協調，等到明天協商也未果，就要直接送入院會表決闖關。對此，今日協商召集人、國民黨團書記長林思銘稱未有預設立場，不過協商中民眾黨立委麥玉珍先行離席，林思銘最終宣布無法達成共識，向院長請求進行黨團協商。

《選罷法》修正案上個會期遭到民進黨團強力杯葛，最終提案的國民黨立委許宇甄撤案，這個會期藍營再戰。根據許宇甄提案版本，將針對連署門檻加嚴，比照總統副總統選舉罷免法，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，其連署人連署時，應附本人之國民身分證影本。

該案逕付二讀後，原裁示要交由提案黨團召集協商，但韓國瑜17日就曾為此發出開會通知，當時會中民進黨團便質疑程序超車、不符合程序正義，最後韓國瑜宣布由各黨團繼續協商。而今林思銘為此召集協商，但卻在會議開始前，各黨團又再收到韓國瑜通知要再協商《選罷法》修正案。

今協商一開始，民進黨立委吳思瑤便批評，這個下午的會都還沒開，明天韓國瑜層級的協商又排選罷法，難道已經知道這次各黨不會有共識，所以預先排明天要討論，還是韓國瑜不信任林思銘的協調，還是預設今天就是過水？等到韓國瑜協商完，禮拜五院會就要表決？

▲▼韓國瑜召集協商。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲韓國瑜召集協商。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

吳思瑤說，針對選罷法，今天的協商這是這會期第一次大家可以坐下來好好討論，而根據歷次相關修法情形，2015年，當時修正案是將政黨補助5%下修3.5％，當時內政召委陳其邁，他在委員會審查三次，沒有共識，最後協商兩次；2016年，有關罷免門檻，還是時代力量立委的黃國昌主張罷免門檻放寬，也是陳其邁當召委，而委員會討論五次，協商兩次；2023年，公職候選人排黑條款，當時召委陳玉珍，委員會討論七次，協商兩次。

吳思瑤強調，事關人民參與政治的權利，這樣重大的議案，過去修正都有充分討論，韓國瑜不應預設立場，認為這次協商會沒結果。

民進黨團書記長蔡易餘則說，韓國瑜這麼早就先排要協商選罷法，就是會讓人覺得週五要在院會表決，這涉及到公民參與政治的權利，多點時間討論會怎樣？而且有必要那麼擔心這個門檻嗎？現在不是說要罷免誰，誰就會被罷免，大部分罷免都會失敗，現在卻要讓連成案都有困難？，討論要再多一點，今天不成可以再排協商。

林思銘則說，今天協商是依照議事規則召集，也是回應民進黨團，他會充分尊重大家，讓大家發言，沒有預設立場，韓國瑜可能有他的考量，但反正一切按照程序走。

協商過程中，民進黨團質疑選罷法修法是閹割人民權利，也翻出國民黨團2019年曾批評公投連署需身分證影本是侵害隱私，還說這是「殺公投」，最後執政黨也聽從公民團體建議，認為有傷害個資疑慮，為何現在藍營卻要求人民交出身分證影本？國民黨團則強調，修法是為了讓罷免更嚴謹，綠營過去也有類似提案，這是有意義的修法。

不過，會議進行到一半，麥玉珍因有行程先離開，林思銘則表示，沒有辦法達成共識，他也已讓大家充分表達意見，但他必須宣告，現在有黨團代表離席，黨團協商無法繼續，因無法有協商結果，本次會議無法達成共識，本黨團向院長請求進行黨團協商。

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