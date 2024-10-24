發文預警「國民黨恐在週五沒收罷免權」　吳崢分析：協商只是過水

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜今（24日）將召集黨團協商，已逕付二讀的《選罷法修正草案》也是協商事由之一。對此，民進黨發言人吳崢警告，國民黨沒收罷免權，可能就在本週五！他分析，《選罷法》協商只是過水，藍白連排兩天協商，極有可能就要把程序突襲式跑完，趕在本週五「沒收罷免」條款，力拚二三讀通過！

《選罷法》修正案上個會期遭到民進黨團強力杯葛，最終提案的國民黨立委許宇甄撤案，這個會期藍營再戰。根據許宇甄提案版本，將針對連署門檻加嚴，比照總統副總統選舉罷免法，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，其連署人連署時，應附本人之國民身分證影本。

吳崢於臉書表示，藍白在上個會期意圖沒收人民罷免權，將未來罷免立委的連署門檻調高。之前強行將《選罷法》逕付二讀，跳過委員會的討論和審查。

吳崢指出，結果23日下午，國民黨團安排了僅僅「一個小時」的朝野協商，更離譜的是，甚至在協商開始前，韓國瑜院長就發出了24日的《選罷法》的協商通知。

吳崢認為，種種跡象，清楚顯示《選罷法》協商只是過水，藍白連排兩天協商，極有可能就是要把程序突襲式跑完，趕在本週五就將「沒收罷免」條款力拚二三讀直接通過！

吳崢批評，國民黨很清楚知道，從國會擴權到如今惡意杯葛總預算，藍白在立法院種種倒行逆施的作為，將激起人民的憤怒與反彈。所以鐵了心要沒收罷免權、沒收人民的權利！敢做，卻不敢面對人民的檢驗！

最後，吳崢強調，人民的聲音不能被噤聲，選舉、罷免都是人民的基本權利。民進黨全力反對這種讓民主倒退的修法，也請大家一起關注、聲援！

▼吳崢分析《選罷法》協商只是過水，藍白極有可能趕在本週五「沒收罷免」條款。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）