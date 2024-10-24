原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

▲伍麗華親自回應1位原住民致電抱怨。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

記者郭運興／台北報導

明年度中央政府總預算持續卡關，針對原住民禁伐補償金額未依修法足額編列，國民黨立委更號召上千名原住民赴立院抗議，更喊話「原住民要出草了」。對此，民進黨立委伍麗華昨（23日）透露，自己接到一位65歲原住民致電抱怨「禁伐補償問題」，伍麗華則選擇耐心講解，最後用一句「都市叢林、真正的山林，你喜歡在哪裡工作流汗」，讓對方聽懂回應「大家都說伍麗華很認真很親切，真的沒有讓我失望，妳要加油，我相信妳」。

伍麗華於臉書表示，下班後，聽到助理講電話已經很久，所以她走出去，示意讓她來，接過電話筒，向對方表明自己是「伍麗華」。

伍麗華表示，在對談中得知，對方住在台中市，是移居都會區的原住民，他已經過了65歲，目前仍在工地「綁鐵」，他抱怨沒有地，沒有辦法轉老農年金，領三千多的國民年金，很難活下去，只好繼續跑工地。

伍麗華指出，民眾責罵為何要幫忙「那些很多地的人」爭取禁伐補償金提高，不是已經很多土地、很有錢了嗎？他質問為什麼不幫所有人爭取福利，像是55歲以後不要繳健保費這種。

伍麗華說，他不斷計算哪一人有多少地，為什麼可以登記那麼多，有的人卻登記不到土地。他一直講一直講，自己只能一直聽一直聽，助理很感激自己來幫忙，所以也不好意思走。

等對方發洩完情緒，伍麗華說「其實你說的我都知道，我還可以告訴你，今年發放的禁伐補償總共5萬2千筆，有10公頃以上土地的0.1%的人領走了4.6億，這其中可能有很多是借名登記的非原住民；約9%的5萬1千多人，其實只有幾分地或一、二公頃，1年領個幾萬元。然而有90%的原住民，其實是沒有在領禁伐補償的」。

伍麗華說，對方聽了之後更生氣，自己繼續回應「禁伐補償提高，不是為了有土地的人，而是造林獎勵提高了，禁伐補償也應該調整提高。至於那些土地不正義、借名登記、什麼樣的土地才需要禁伐，種種問題，未來當然需要檢討修正，甚至是土地的活化利用如何不荒廢，都是下一步重要的問題」。

伍麗華指出，最後自己問了他，「都市叢林、真正的山林，你喜歡在哪裡工作流汗？」，對方似乎聽懂了，回應了一句「我知道妳很認真啦，所以我才會打電話來，現在已經八點，妳還在跟我講電話，我們在上班聊天，大家都說伍麗華很認真很親切，真的沒有讓我失望，我明天會跟工頭講，妳要加油，我相信妳」。

最後，伍麗華強調，掛了電話，助理說「委員加油」，但自己反而更難過了。

▼國民黨原住民立委一致支持民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華「原住民保留地禁伐補償條例」版本。（圖／記者屠惠剛攝）