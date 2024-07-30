凱米颱風重創嘉義農業　番路農會協助爭取補助減低災損

▲▼ 嘉義番路果農溫室及作物受到凱米颱風重創 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉受凱米颱風肆虐，強風豪雨帶來重大災害，特別是果樹類農作物及溫網室設施首當其衝，受災嚴重影響。番路農會日前展開對果園的檢視，發現連日的豪雨導致番路青農木瓜園及小黃瓜、花卉等網室結構大面積的破損倒塌，栽植的農作物付之一炬，近日，農會將持續密切關注災後恢復重建的進展，與農民共同度過這段艱難的時期。

番路鄉農會理事長莊振基本身也是柿農，受訪時提到柿葉是維持果實發育的重要來源，現在柿葉大量掉落，將影響柿子後續生長及產量甚大。未被狂風吹落的柿子，經連日強風吹襲相互碰撞，造成果肉內部受損反黑，已不具商品價值，原訂9月中旬陸續採收的柿子，現在損失已無法估計。

番路農會總幹事趙幸芳表示，凱米颱風所帶來的風雨災害，使得農民不僅損失了大量農作物，更是讓他們一整季的辛勤心血付之流水。目前，農會已經依據農產業天然災害救助作業要點，展開積極的救助協助工作，協助受災農民爭取補助，減輕其經濟負擔。

颱風凱米來襲，對農業生產造成重大損失，提醒我們面對自然災害時，雖感無力與脆弱，但仍應以積極的態度應對。番路農會呼籲社會各界關注此次災情，齊心協力支援受災農民，幫助他們在這場自然災害後儘快恢復生產力。