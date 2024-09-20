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嘉義番路鄉農會「冷熱風乾燥法」獨特工法　柿餅加工坊開工

▲▼ 番路鄉農會2024年度柿餅加工坊開工 。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 番路鄉農會理事長莊振基柿餅宣布柿餅加工坊開工 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉農會於9月20日正式開啟新一年度的柿餅加工季，秋冬季節限定的美味不僅承載著地方深厚的文化，也展現了農會對品質與創新的堅持。作為台灣最大的柿子產地，番路鄉以其得天獨厚的氣候和土壤優勢，孕育出香甜可口的柿果，而這些柿子經過獨特工法製作後，化身為深受消費者喜愛的柿餅。

▲▼ 番路鄉農會2024年度柿餅加工坊開工 。（圖／番路鄉農會提供）

以往柿餅需要依賴自然日曬，天氣及外在環境的影響難以把控，為了解決這些問題，番路鄉農會自民國86年成立柿餅加工站，並於民國96年引入現代化的室內恆溫烘乾技術，更讓每一顆柿餅都能在穩定的環境中慢慢轉化為金黃香Q、蜜汁濃郁的風味珍品。

▲▼ 番路鄉農會2024年度柿餅加工坊開工 。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會以「冷熱風乾燥法」製作柿餅，經過7天的烘乾與多次手工按摩，讓柿果在細緻的處理過程中自然成熟，形成獨特的口感與外觀，保留了柿子天然的甜味與香氣，包裝多元有單粒及精美禮盒包裝形式呈現，既符合現代消費者對於衛生與便利的需求，並且具地方特色的風土佳味，成為最受歡迎的伴手禮。

▲▼ 番路鄉農會2024年度柿餅加工坊開工 。（圖／番路鄉農會提供）

總幹事趙幸芳表示，農會除了生產高品質的柿餅，近年也特別重視發展農業觀光，將傳統農業轉型為兼具生產與觀光的六級產業。柿餅SPA工坊的開工 ,不僅讓消費者能了解柿餅的製作過程，還能透過導覽親身體驗柿餅加工傳統工藝的歷史與文化傳承。

這種體驗式的互動讓消費者不僅能品嚐到當地的農產美味，還能感受番路鄉農會對農產品的堅持與責任，遊客能近距離感受這份季節限定美味背後的精湛技藝。

番路鄉農會持續推動農業轉型與升級，拓展行銷通路，期望讓更多人認識並品嚐到這份來自阿里山的在地美味。誠摯邀請大家前來品味這份來自阿里山腳下「一期一會」柿餅的美妙滋味，體驗傳統與創新的交融之美，淡淡的柿餅香讓人回味無窮，更是送禮、自用最佳伴手禮。

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