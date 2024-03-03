嘉義大學EMBA取經番路鄉農會　產業升級結合行銷推廣

▲嘉義大學EMBA師生前進番路鄉農會觀摩參訪 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學蕭至惠、盧永祥教授3日帶領嘉義大學EMBA台北分校學生前進番路鄉農會-飲冰柿茶集進行「回嘉企業專訪」，活動除了有柿果子DIY相關食農體驗外，還有簡報演講，讓學生們在輕鬆有趣的行程中學習並走出戶外探訪柿餅之鄉。

▲番路鄉農會推廣部主任胡芸芸 。（圖／番路鄉農會提供）

今日迎來嘉義大學師生團，由於柿子產季已結束，番路鄉農會-柿餅SPA工坊的加工廠也進入停工狀態，故參與柿餅加工導覽、食農體驗的團客重心也改以柿餅多元的可塑性製作出可口美味的點心，並從中了解食物「從產地到餐桌」的過程。除了以往的有趣行程，還有由番路鄉農會推廣部主任胡芸芸分享「在地產業升級及轉型」、「產品研發與推廣行銷」，期待能讓師生透過實際例子將所學知識融會貫通。

▲番路鄉農會食農教育及DIY體驗。（圖／番路鄉農會提供）

由於柿餅的多元可塑性，胡芸芸分享了數年前開發「柿果子冰淇淋」產品的過程，以番路鄉鄉內柿子製成的柿餅中填入手作冰淇淋，獨特且創意的商品，甚至申請並成功取得發明專利，她還分享了產品的定價心理學，透過精準定價抓住消費者的心，讓產品更具吸引力並提升銷售表現。

番路鄉農會除了打造「飲冰柿茶集」品牌，也盡力在社群行銷方面取得突破，以官網、臉書、IG多個社群平台雙管齊下，增加產品能見度，消費客群也隨之擴展至全台。

▲ 嘉義大學教授蕭至惠 。（圖／番路鄉農會提供）

國立嘉義大學教授蕭至惠指出，今天來訪的學生都是雙北人，今天特地帶領學生南下，除了呼應政府推廣的「食在地、享當季」，相信也是最好的食農教育，不論是理論或實踐都是最佳的學習機會。

番路鄉農會供銷部主任湯麗燕表示，在去年柿子季期間，已經接洽百團左右的團客，而今天到訪的團客有別以往，不論是簡報或者講述內容都跟以往截然不同，希望能讓來訪師生能有所收穫。