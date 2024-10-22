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國家職業安全衛生獎揭曉　台南市企業表現亮眼

▲2024年「國家職業安全衛生獎」，今年全國共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中台南市即有2家企業獲獎，佔全國五分之一名額，成績相當出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年「國家職業安全衛生獎」，今年全國共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中台南市即有2家企業獲獎，佔全國五分之一名額，成績相當出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年「國家職業安全衛生獎」日前揭曉，今年參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈，能脫穎而出獲得獎項者，相當難能可貴，今年全國共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中台南市即有2家企業獲獎，佔全國五分之一名額，成績相當出色。

台南市獲得「企業標竿獎」的「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」，於2000年在台灣創立，是日本AGC集團液晶用玻璃面板的最大生產據點，落實「安全首先由自己及同伴開始」的理念於日常工作之中，營造健康和諧的工作環境，實現零事故，促進公司永續發展。務實推動員工健康促進及管理且具有成效；同時也與承攬商攜手合作，致力於打造安全伙伴關係，舉辦多項安全健康活動，努力提高員工的意識與責任感，提升公司職業安全文化，成效卓著。

▲2024年「國家職業安全衛生獎」，今年全國共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中台南市即有2家企業獲獎，佔全國五分之一名額，成績相當出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「台灣史谷脫紙業股份有限公司」則獲得「傳統產業投資特別獎」，該公司投入大量安全衛生經費改善工作環境，讓勞工作業不再危險及辛苦，成效顯著；近幾年並獲得2021~2024 HR Asia台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」、職安署111/112年減災成效優良獎、2022~2023全國職場安全健康週特優獎、職安署安全文化促進獎狀、2021勞動部健康管理獎…等獎項，在精進職業安全衛生工作上的努力作為，足為全國傳統產業學習榜樣。

▲2024年「國家職業安全衛生獎」，今年全國共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中台南市即有2家企業獲獎，佔全國五分之一名額，成績相當出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市黃偉哲市長表示，勞工局自2010年開始至今已成立39個安衛家族，合計約近930家中小事業單位參與，每個家族以大廠帶小廠的方式持續運作從無間斷。今年台南市得獎的兩家公司都是安衛家族的核心企業，他們除了致力於提升自己的職安全衛生文化，同時也帶領整個安衛家族的成員一起在職安衛工作上共同成長，真正發揮了「母雞帶小雞」的使命。除了向今年獲獎的2家公司祝賀之外，也特別感謝台南市所有安衛家族核心企業的熱心付出，大家攜手一起推動職業安全衛生文化，協助企業改善職場工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康，讓打造台南市成為「希望家園」的理念能遍地生根茁壯。

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