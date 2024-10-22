海外破百分店！台南「老牌飲料王者」宣布回歸台灣　老粉嗨爆

▲紅太陽宣布，明年將回歸台灣市場。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲市場百家爭鳴，競爭非常激烈。曾紅極一時、台南飲料王者之一的「紅太陽」，14年前轉往海外發展，近日突然宣布將於明年回歸，擴大台灣市場，而消息也振奮大票老粉，洗版直呼「太好了！好愛金鳳小紫蘇」、「太陽特調」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文表示，曾經的台南飲料店王者之一紅太陽宣告回歸，「1999年創立於台南的紅太陽，20年前相當受歡迎，不僅在台南到處可見，甚至還拓展到外縣市，以多種特別的飲品像是海尼根綠茶、太陽特調等等打響名號；然而，他們選擇在14年前暫停台灣門市的加盟，改往海外發展。」

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這十幾年來，紅太陽在台灣的店越來越少，只剩下發源地台南有個位數的直營分店，許多人甚至快遺忘它；不過，紅太陽在海外卻擁有上百間門市。

粉專也提到，「近期紅太陽民族店也因推出多款相當吸睛的飲品，像是巨無霸珍珠奶茶、巨無霸多多瓶、草莓菇菇等，在網路上爆紅，不時就會出現排隊人潮。現在紅太陽宣布，明年即將回歸擴大台灣市場，另外也會以全新風貌再次和大家見面！」

消息一出，大票網友湧入留言，「很喜歡他們的愛爾蘭乳霜奶茶」、「以前最愛海尼根綠茶」、「喜歡他家的草莓多多，真的好好喝」、「高雄何時再回來開一家！好想念海尼根綠茶」、「滿滿的回憶」、「茶磚鮮奶茶實在太讚」、「他們好多品項都超好喝」、「歐耶...我最愛的紅太陽，每次回台南必買」。