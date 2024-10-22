高科大前總務長洩漏標案底價　圖利胞弟千萬元！遭起訴求刑18年

▲國立高雄科技大學。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄3間科技大學2018年合併成立高雄科技大學後，陸續整合各校資源，不料該校林姓前總務長在辦理5個校區的停車場收費系統時，疑似洩漏標案規格給親弟弟的公司，對方再找來幾家公司陪榜，涉嫌圖利的金額超過千萬元，市調處去年5月帶回林姓總務長、林弟、高科大李姓專委等相關人士進行偵辦，3人都否認犯行，但檢方後續偵辦後，認為犯罪事證明確，今日偵結依貪污罪、違反採購法將林姓總務長等8人起訴。

檢方查出，林姓總務長等人的不法所得高達1247萬餘元，而且堅持否認犯行，由親弟弟一人坦承自白部分犯行，想獨自扛下罪責，因此認為他犯後態度不佳，向法院具體求刑18年。

高雄科技大學是2018年由高雄應用科大、高雄第一科技大學和高雄海洋科技大學3所大學合併成立，目前擁有建工、燕巢、楠梓、旗津等5個校區，是國內最大的科技大學。

據了解，3所學校在合併之後，陸續進行各校區的資源整合工作，其中就包括5校區的停車管理系統，相關標案超過10件，而林姓總務長則是涉嫌透過洩漏規格等方式，找來開工程規劃公司的親弟弟來進行圍標。

高雄市調處接獲檢舉後，在去年5月發動偵查搜索，帶回林姓總務長、林弟和高科大李姓專委等相關人士，初步清查發現3人涉及的標案超過10個，圖利的金額恐超過千萬。

3人到案後否認犯行，檢方複訊後，認為3人有串證之虞，依違反政府採購法、貪污罪嫌向法院聲請羈押獲准。

檢方後續偵辦時，案情又逐漸擴大，陸續查出包括高科大的相關承辦人員共有8人涉案，但林姓總務長堅持否認犯行，由林弟企圖擔下所有罪責，檢察官根據相關事證認定林姓總務長是主導的地位，偵結將總務長等8人依貪污、違反採購法等罪起訴。