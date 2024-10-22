桃機二航廈擴建弊案！前處長「收賄600萬」洩密　重判9年2月定讞

▲桃機公司前工程處長收賄，最高法院將他判刑9年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

桃園機場2016年間進行第二航廈擴建工程，當時桃機公司工程處長林文楨洩漏底標給業者，並索取回扣600萬元。被依照貪污等罪嫌起訴，一審重判有期徒刑10年，另外洩密部分判刑1年2月、得易科罰金。貪污部分二審改判有期徒刑9年2月。案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，桃機公司於2015年11月間辦理二航擴建案公開招標，預算為17億9400萬，最後由2家廠商共同得標，決標金額為16億8,500萬元。雖然工程馬上在1個月後開工，但因前置作業調查疏失，作業中發現牴觸現有地下室樑柱。因此變更設計圖後，改在隔年5月全面復工。

不過時任工程處長的林文楨，認為有利可圖，竟聯合吳姓工程師，並主動向廠商表示「你這個變更設計已經搞這麼久，恐怕短期不會成立，如果你有回饋金的話，我會讓程序順一點」。廠商為求工程順利，最後決定以當時部分工程款的3％，取整數共600萬要行賄林文楨。林文楨回覆廠商「變更設計就會OK」；之後他又向吳姓工程師表示「以後就你當窗口轉交」、「我們兩個人一人一半」。

之後廠商陸續交付賄賂，有時以水果禮盒包裝，有時直接匯款，也有時會以紙袋裝錢，交付給吳姓工程師。吳男收款後，再將賄賂轉交給林文楨。此外，林、吳二人也在後續的辦理第三航廈土方及基礎工程、辦理道面維護案等工程案中，向廠商開口索賄。但檢調單位於2019年發動搜索，將2人帶回偵訊，偵查終結後提起公訴。

一審將林男重判有期徒刑10年、另外洩密罪部分判刑1年2月，得易科罰金。上訴二審後，高院改判林男有期徒刑9年2月，易科罰金部分仍維持，另外也沒收未扣案的犯罪所得180萬元；吳姓工程師則判刑3年8月，沒收110萬元。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。